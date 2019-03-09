«Зарплата таксиста должна быть как у водителя автобуса». Зачем водителям «с шашечками» единый тариф

Несколько лет назад рынок перевозки пассажиров в Беларуси всколыхнул приход Uber, сейчас — активно продвигает свои позиции каршеринг. О том, как все эти новшества меняет рынок консервативных такси «с шашечками», а также о вечных проблемах пассажиров мы поговорили с директором одной из старейших служб «Столица 135» Олегом Радкевичем. Он, например, уверен, что сейчас рынку необходим единый тариф: когда с вокзала в спальный район все перевозчики привезут пассажира по одной и той же цене.

«В Венгрии Uber закрылся не потому, что таксисты ходили с митингами. Так решило государство»





Иногда кажется, что в последние годы главная боль «таксистов с шашечками» это пришедшие в страну международные сервисы. Олег Радкевич традиционно говорит, что не против конкуренции, правда, без некоторых «но» в этом деле не обходится.

— В ответах министерств со ссылками на конкретные нормы законодательства четко прописано, что при перевозках пассажиров при оплате наличными обязательно должен использоваться таксометр. И это обязательная норма для всех, в том числе и для международных сервисов.

Но фактически оказываемые услуги по перевозке пассажиров автомобилями такси называют другими терминами — арендой авто, фрахтом и т.д. А это совсем другая сфера законодательства, другое документальное оформление (которое не соблюдается). То есть просто происходит подмена понятий. Объясняем просто. Если клиент вызывает авто и говорит куда ехать — то это перевозка пассажиров автомобилем такси, а не аренда или что-либо подобное. И в машине должен быть поверенный таксометр. Если же клиент звонит и просит предоставить авто с водителем условно завтра с 9 до 11 для обслуживания свадьбы — тогда это фрахт. Каждый из этих видов услуг имеют четко прописанный порядок оказания и документального оформления. Почему эти требования не соблюдаются — вот в чем вопрос.

В качестве примера решения проблемы нечестной конкуренции Олег Радкевич приводит пример Венгрии. Там работа такси регулируется государством, есть просчитанный и утвержденный тариф — условно два форинта километр.

— И тут на рынок приходит новый сервис и предлагает 1 форинт за километр. Как так получилось, если городские власти все просчитали? Значит, водители сервиса не соответствуют прописанным требованиям. Следующий шаг был простой: машины водителей нового сервиса отправляли на штрафстоянку, а самого водителя — в «кутузку». В течение дня сервис объявил о приостановке деятельности. С официальной формулировкой: чтобы не подвергать своих водителей-партнеров риску быть арестованными. Таксисты не ходили с митингами, все было решено на уровне органов госуправления.

И особенно много вопросов стало появляться после отмены лицензирования для нерегулярных перевозок. Главная проблема в том, что заниматься перевозками в такси сейчас может кто угодно.

— Попался какой-то хам, который нагрубил пассажиру или повез его по бешеному тарифу. Про него напишут ведущие порталы страны, пообсуждают пару недель, а то и меньше, и забудут. Что потом? Ему никто не запретит заниматься этим. Он может повесить на свою машину наклейки любой из служб и заставить их снять мы не можем. Я не могу доказать, что он под моими логотипами возил людей и причинил мне тем самым ущерб.

Олег Радкевич не против новых форм работы, но пока в стране есть действующее законодательство, необходимо его соблюдать. Не нужно ничего запрещать — прогресс — это всегда хорошо. А пока на сегодняшнем этапе лишь пассажир делает свой осознанный или неосознанный выбор, каким видом перевозок ему воспользоваться.

«Сейчас, чтобы таксисту заработать, как водителю автобуса, 40 часов в неделю недостаточно»





Решить вопросы на рынке, по мнению Олега Радкевича, помог бы единый тариф. Одинаковые машины, одинаковые тарифы, независимо от того, едете вы из аэропорта или ресторана в центре города.

— Как его подсчитать? На самом деле все довольно просто. Условимся, что зарплата таксиста должна быть такая же, как у водителя автобуса (На ярмарке вакансий водителям на городских маршрутах предлагают зарплату до 1600 рублей. — Прим. ред.). У них фактически одинаковая нагрузка, одинаковые обязанности, разве что водитель автобуса отделен от пассажиров перегородкой и не общается с ними. Так вот если мы берем за исходную точку определенную зарплату, то Минтранс может дальше рассчитать затраты на топливо, амортизацию, транспортные сборы, налоги… Будет выведен некий тариф и определено такое количество водителей, при котором такси не будет простаивать.

Главное, как говорит директор службы такси, водителей должно быть достаточно, чтобы перевозить жителей и гостей города, и работать по 40 часов в неделю. Сейчас продолжительность смены — очень больной вопрос.

— Все понимают, чтобы таксисту заработать хотя бы как водителю автобуса чистыми, ему надо работать далеко не 40 часов, а больше. Сейчас таксист и зарабатывает, как водитель автобуса, но на нем еще лежит обеспечение своей работы — ремонты, заправки, амортизация авто и прочее.

Олег убежден, что единый тариф решит проблему «фильтровщиков» и недобросовестных ИП, занимающихся перевозкой автомобилями такси и устанавливающих свои собственные тарифы.

— Все мы знаем точки, где они стоят «фильтровщики-ипэшники» — аэропорт, вокзал, торговые центры. С ними одна проблема — жалобы на неподъемные тарифы. И всегда ответ один: тариф верный, читайте, что написано на приборной панели. Я вот не могу в своих очках с заднего сиденья прочитать, что там написано. И какими мне расчетами надо руководствоваться? Во всем мире эту проблему решили — единый тариф.

В Минске работает 22 службы такси и около 15 тысяч машин, которые производят 1,5 млн перевозок в месяц.

«Два года согласовывали возможность привязать в приложении банковскую карточку»

Олег Радкевич признает, что конкуренция сейчас на рынке жесткая. Но только между службами такси. А вот каршеринг пока в разряд прямых конкурентов не попадает.

— Конкуренция с каршерингом — весьма условная. Да, молодежь выбирает этот сервис. Но многим при стоимости не намного ниже такси проще вызвать водителя, сесть, приехать куда нужно и пойти дальше, а не бегать вокруг машины, проверять ее.

Правда, наличие конкурентов заставляет меняться и традиционные такси. Например, такси «Столица 135» первой среди всех служб запустила сервис для оплаты банковской карточкой — такой же, как в международных платформах.

— Мы занимались его созданием два последних года. Правда, вместо того, чтобы заниматься техническими вопросами, мы больше всего времени потратили на переписку с Нацбанком, каждый раз получая ответ, что осуществление этой деятельности требует получения лицензии на банковскую деятельность. На вопрос: почему кому-то можно, а нам — нет, ни мы, ни Ассоциация такси ответов не получили. Обещали только лишь внести изменения в законодательство.

Компания Олега Радкевича вела переговоры с разными банками, но из-за небольших объемов платежей никто не хотел этим заниматься. В итоге один из банков все-таки согласился на сотрудничество. Система отработала уже месяц, никаких серьезных проблем не возникало, клиенты довольны.

Приложение у такси «Столица 135» будет привычным для тех, кто уже пользовался международными сервисами. По умолчанию оно предлагает оплату наличными, но в меню можно выбрать пункт «Оплата», где в пару кликов привязывается банковская карточка, с которой будут списываться деньги за поездку. Затем банк в течение суток «раздает» эти деньги конкретным водителям-перевозчикам.

Приложение рассчитывает стоимость поездки, если клиент указывает конечную точку маршрута, и эта стоимость не меняется. Если конечная точка неизвестна, водитель просто нажимает кнопку «Старт» у себя в смартфоне. Система рассчитает стоимость поездки после ее окончания, сохранится вся схема маршрута, то есть все это работает как таксометр. Если пассажиру нужен чек, его могут отправить на электронную почту. Но скоро чек будет направляться автоматически.

«Во время таких событий, как Европейские игры, таксисты не дорабатывают»

Каждый раз, когда в городе проходят какие-то массовые мероприятия, таксисты заключают соглашение о том, что не будут повышать цены. И каждый раз горожане говорят, что ценник водители «заламывают», чтобы заработать, особенно на иностранцах.

— Может ли таксист к Евроиграм отключиться от официальной линии и поехать «бомбить в черную»? Может. Раньше мы пытались контролировать это. Но поймите, его не выход к нам на службу не есть не выход на линию. Он может или «расклеиться» (снять наши официальные наклейки) или наоборот, остаться с ними. Он по факту не у нас работает. У нас с ним предмет договора — предоставление заказов наших клиентов для перевозки, которую он должен выполнять в соответствии с правилами и законодательством и нашими внутренними стандартами. Даже пройдя врача-механика и выйдя на линию, это не означает, что он у нас работает. Он может отключить телефон и брать клиентов от борта.

Но Олег Радкевич убежден, что в этом нет смысла. Болельщики приезжают группами. Им надо сходить в недорогой ресторан, прогуляться. Эти группы, как правило, в одну машину не помещаются, поэтому ни о каких поездках на такси речь не идет. Город к Играм готовится, откроются дополнительные маршруты общественного транспорта. Туристы понимают, что в некоторые места будут возить бесплатно.

— Такси в это время как раз, можно сказать, не дорабатывает. Город будет частично перекрыт из-за мер безопасности, поэтому тут бы перевезти в том объеме, что в обычные дни.

На 5 тысяч машин такси в городе — 400 мест для стоянки

Еще одна проблема таксистов — городские стоянки.

— Где-то два года назад городские власти взялись подсчитать количество мест для стоянки такси. Ориентировочно могу сказать, что мест со знаком «стоянка для машин такси» примерно 400. При этом в смену в городе ездит как минимум 5 тысяч машин. .





На ключевых стыковках «спальный район-метро», где всегда высокий спрос на такси, стоянок нет. Обычная схема такая — остановка общественного транспорта, и знаки «остановка запрещена». Хотя наличие стоянки такси было бы удобно, в первую очередь, горожанам.

А особая боль — это высадка пассажиров возле железнодорожного вокзала.

— Вот представьте ситуацию, везет таксист к вокзалу женщину с ребенком. Где ему высадить пассажиров, чтобы не платить штраф? «Карман» для такси занят «фильтровщиками», которые там уже 20 лет стоят и сделать с ними ничего не могут, — вздыхает директор службы такси. Или ситуация: вы вышли из поезда, вызвали такси, как вас забрать с привокзальной площади, если там везде остановка запрещена? ПДД допускают посадку-высадку пассажиров, если это не мешает проезду общественного транспорта, но могу сказать — нет такого таксиста, которого хотя бы раз там не оштрафовали.

«Иконки в машинах не запрещаем, георгиевские ленточки — не рекомендуем»

Жалобы от пассажиров — нормальная ситуация для любой службы такси. Сейчас в такси «135» эти жалобы принимают и рассматривают только в письменном виде. На это есть свои причины.

— Раньше нам приходило в среднем 10−15 жалоб за выходные. После того, как мы ввели правило оформлять жалобу в письменном виде, а не реагировать сразу после звонка, количество таких жалоб уменьшилось в пять раз.

При этом есть вещи, которые не то чтобы жестко запрещаются, но не допускаются. Например, курение в автомобиле. Причем это относится как к водителю, так и к пассажирам.

— А вот бустеры для перевозки детей и уж тем более детские кресла — это необязательное требование. Сложно его соблюдать. Но какая-то часть водителей возит их на добровольной основе. Бывает даже, мы видим вызов, например, к детской поликлинике, диспетчер уточняет, нужно ли кресло. И мать отвечает — не надо, я на руках. Воспитывать морально мы не имеем права, а доказать, что при аварии никто ребенка на руках не удержит, мы тоже не сможем.

Олег признает, что все же к безопасности пассажиров приучают, например, просьбой пристегнуться, как спереди, так и сзади.

— Если водитель откажется совершать поездку в такой ситуации, и клиент пожалуется, то мы не будем применять каких то мер к водителю, — говорит Олег Радкевич. — Иконки не запрещаем, но были иногда вопросы по георгиевским ленточкам. Я не буду их ни у кого срывать, но мы рекомендуем водителям не возить в машине какую-то символику. Лучше не вызывать дискуссий, которые в результате все равно перерастают в конфликт.