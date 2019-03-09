В этом году пост у православных верующих начинается 11 марта и продолжается по 27 апреля





Согласно историческим сведениям, Великий пост был установлен в память о постном подвиге Христа, который после Своего Крещения 40 дней без воды и еды находился в пустыне. Однако есть и другая версия. На заре христианства перед Крещением будущим чадам Церкви было предписано усиленно молиться и поститься. Крестины проходили несколько раз в год, да и то по большим праздникам, одним из которых была Пасха. Желающих принять Крещение называли оглашенными. Так в солидарность с ними крещеные христиане тоже соблюдали пост и сугубо молились о спасении всего мира. Пост был установлен не одномоментно, практика и опыт приобретались в течение многих лет. И сейчас современный устав обязывает чад Церкви поститься 47 дней, в три этапа.

Как правильно поститься? Предваряет Великий пост Сырная Седмица (или Масленица). В эту неделю верующие отказываются от мяса, что помогает им постепенно входить в пост. Сам пост состоит из двух периодов: Святая Четыредесятница которая длится 40 дней, и затем Страстная Седмица – 7 дней. Святая Четыредесятница – это дни, когда мы идем навстречу Богу. Через ограничение в пище, молитву и покаяние в грехах мы постепенно приближаем себя к встрече с Христом Воскресшим. Страстная Седмица – дни, когда Сам Христос идет к нам через последние проповеди – Тайную Вечерю, Голгофу и Воскресение. Так вместе с Богом мы встречаем самый главный христианский праздник – Пасху.

Самыми строгими неделями Великого поста считаются первая и Страстная Седмица. Усердные христиане в эти дни молятся и порой даже не вкушают ничего, кроме хлеба и воды, но этот подвиг под силу далеко не всем. К еде во время поста нужно подходить разумно, следуя известному изречению «от каждого по возможности – каждому по старанию». Ни в коем случае не нужно слушать чужих советов. Опирайтесь на собственные силы, здоровье и благословение священника, у которого исповедуетесь. Он, как никто другой, знает и чувствует ваше духовное состояние.

Пост – не диета! Как говорил святой Иоанн Дамаскин: «Если бы в посте всё дело было в еде, то святыми были бы коровы». Не можешь жить без мяса – ешь мясо, не можешь жить без молока – пей молоко. Цель Великого поста – не в запрете на творог или колбасу, а в покаянии. Разъяснения о том, как правильно поститься, содержатся в богослужебной книге Типикон. Воздержание в гастрономическом плане предполагает полное отречение от мясных и молочных продуктов, от яиц, рыбы и по будням – от растительного масла. В первые два дня Великого поста, а также в страстную Пятницу Типикон (Устав) предписывает полностью воздерживаться от пищи. Устав, который дается в Типиконе, – это срединная модель нашего поста. Вместе с духовником, а не самостоятельно, человек определяет, как ему поститься – более или менее строго. Послабление поста разрешается беременным, больным, путешествующим, военно-служащим. Церковь находит для человека много оправдательных моментов. Однако важно помнить, что определять и соблюдать меру поста мы должны по совести.

Так как пост совершается, в первую очередь, не ради воздержания от пищи, а ради возрастания в духовном деянии, мы стараемся поститься постом благоприятным, угодным Богу. А это значит, что мы должны воздерживаться от злых дел, от телесных и душевных скверн, которым постоянно подвержены. В пост нужно максимально отстраниться от гнева, обид, осуждения и попытаться делать еще больше добра, чем в другое время – таким образом мы подготовим себя к встрече Светлого Христова Воскресения. Однако важно помнить, что, помимо воздержания, пост – это время усиленной молитвы, покаяния, добродетели. В этом отношении его должен соблюдать каждый.

В период поста Церковь не благословляет вступление в брак и не совершает Таинство Венчания. Что касается супружеской близости, то здесь ответственность лежит на самих супругах. Если оба соблюдают пост, то, как правило, они ограничивают себя и в супружеской близости. Если постится только один из супругов, а второй о посте даже не помышляет и требует от постящегося исполнения супружеского долга, то об этом еще апостол Павел сказал: «Во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа» (1 Кор 7:1-7). К тому же, цель поста – не разрушить мир в семье, а укрепить его.

Иногда у некоторых людей во время поста попадает день рождения. Как его отпраздновать? Если это бурное застолье, после которого трудно вспомнить события вечера, то такой праздник лучше не отмечать. Если вы проводите этот день без обильного виновозлияния и переедания, без соблазнительных танцев и других греховных поступков, с благодарностью вспоминаете своих родителей, делаете им какие-то подарки, может быть, совершаете какие-то добрые дела, собрав своих близких, такой день рождения вполне можно отметить, в крайнем случае, перенести его на период после поста. Не всегда есть возможность отказаться и от похода в гости. Однако всегда можно найти такую меру посещения гостей, которая не нанесет вред ни тебе, ни тому, кто тебя пригласил. Нужно проникнуться событием и вместе с человеком порадоваться, если это радостное событие, или погоревать, если печальное. Прежде всего, нужно оказать внимание тому, кто тебя пригласил, а не сделать так, чтобы все внимание было на тебе.

Сегодня, когда многие православные придерживаются Великого поста, почти на любом застолье можно найти постные или умеренные яства. Помоги, Господи, пройти нам дни поста в трезвении духовном, молитве и радостно встретить Светлое Христово Воскресение.

Иерей Александр