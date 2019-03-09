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В Ивановском районе Audi вылетела с дороги в дерево. Очевидцы: два человека погибли
В Ивановском районе Брестской области автомобиль Audi вылетел в кювет и врезался в дерево. По предварительной информации, два человека погибли. Об этом сообщает сообщество «
Инцидент произошел на закруглении дороги Р144 Иваново — гр. Украины.
По предварительной информации, погибли два человека, 25 и 29 лет. На месте работали сотрудники ГАИ и МЧС. Официальной информации об инциденте пока нет.
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Официальной информации об инциденте пока нет.
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