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Украина или смерть: Боевые бригады Сухопутных войск ВСУ получили новую символику

10.03.2019 09:03 — Разное | Партизан  
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Боевые бригады Сухопутных войск Украины получили новую символику, сообщил в Facebook глава Генштаб Виктор Муженко.



72-я бригада имени Черных Запорожцев получила нашивку красно-черного цвета​ с изображением черепа и надписью «Украина или смерть». У двух других бригад, которые представлены в посте Муженко, появятся нашивки с надписями ​Dei Gratia («Божиею милостью») и Simul Ad Victoriam («Вместе к победе»).


 
 
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Боевые бригады Сухопутных войск Украины получили новую символику, сообщил в Facebook глава Генштаб Виктор Муженко.
 
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