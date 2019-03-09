|
Украина или смерть: Боевые бригады Сухопутных войск ВСУ получили новую символику
Боевые бригады Сухопутных войск Украины получили новую символику, сообщил в Facebook глава Генштаб Виктор Муженко.
72-я бригада имени Черных Запорожцев получила нашивку красно-черного цвета с изображением черепа и надписью «Украина или смерть». У двух других бригад, которые представлены в посте Муженко, появятся нашивки с надписями Dei Gratia («Божиею милостью») и Simul Ad Victoriam («Вместе к победе»).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боевые бригады Сухопутных войск Украины получили новую символику, сообщил в Facebook глава Генштаб Виктор Муженко.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)