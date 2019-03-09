Украина или смерть: Боевые бригады Сухопутных войск ВСУ получили новую символику









72-я бригада имени Черных Запорожцев получила нашивку красно-черного цвета​ с изображением черепа и надписью «Украина или смерть». У двух других бригад, которые представлены в посте Муженко, появятся нашивки с надписями ​Dei Gratia («Божиею милостью») и Simul Ad Victoriam («Вместе к победе»).



