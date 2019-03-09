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Российские эксперты пугают превращение Беларуси в «Антироссию»

10.03.2019 08:51 — Разное | Партизан  
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Беларусь может повторить судьбу Украины, если откажется продолжать сближение с Россией в рамках договоренностей по созданию Союзного государства. Как сообщает РИА "Новости", такое мнение высказал заместитель директора института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире Youtbe-канала "День ТВ".

По его словам, все события в Беларуси сейчас развиваются так же, как и на Украине несколько лет назад.

"Если посмотреть на это все не с точки зрения статики, а в динамике, то, к сожалению, сейчас события развиваются так, что если ничего не изменить, и Союзное государство в нынешнем формате оставить, то через определенное количество лет в Беларусь будет все то же самое, что сейчас на Украине. Процесс идет именно в ту же сторону", - сказал Шишкин.

Кроме того, он отметил, что, таким образом, независимая Беларусь якобы будет постепенно превращаться в "Антироссию", как это произошло на Украине.

Шишкин также призвал страны активно развивать договоренности в рамках Союзного государства, подчеркнув, что даже между самыми близкими союзниками существуют противоречия и торговые проблемы, но их можно легко решить.

В декабре 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев заявил о готовности Москвы реализовывать все пункты договора о создании Союзного государства России и Беларуси от 1999 года, включая образование единой таможенной службы, суда, Счетной палаты.

Он отметил, что такой уровень интеграции позволит проводить единую налоговую и тарифную политику, а также политику в области ценообразования. В Беларуси такой «заход» на «углубление интеграции» восприняли как угрозу суверенитету страны.
 
 
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Беларусь может повторить судьбу Украины, если откажется продолжать сближение с Россией в рамках договоренностей по созданию Союзного государства. Как...
 
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