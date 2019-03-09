Российские эксперты пугают превращение Беларуси в «Антироссию»

По его словам, все события в Беларуси сейчас развиваются так же, как и на Украине несколько лет назад.





"Если посмотреть на это все не с точки зрения статики, а в динамике, то, к сожалению, сейчас события развиваются так, что если ничего не изменить, и Союзное государство в нынешнем формате оставить, то через определенное количество лет в Беларусь будет все то же самое, что сейчас на Украине. Процесс идет именно в ту же сторону", - сказал Шишкин.





Кроме того, он отметил, что, таким образом, независимая Беларусь якобы будет постепенно превращаться в "Антироссию", как это произошло на Украине.





Шишкин также призвал страны активно развивать договоренности в рамках Союзного государства, подчеркнув, что даже между самыми близкими союзниками существуют противоречия и торговые проблемы, но их можно легко решить.





В декабре 2018 года российский премьер Дмитрий Медведев заявил о готовности Москвы реализовывать все пункты договора о создании Союзного государства России и Беларуси от 1999 года, включая образование единой таможенной службы, суда, Счетной палаты.





Он отметил, что такой уровень интеграции позволит проводить единую налоговую и тарифную политику, а также политику в области ценообразования. В Беларуси такой «заход» на «углубление интеграции» восприняли как угрозу суверенитету страны.