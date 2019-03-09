Федеральные министры Германии будут летать регулярными рейсами из-за частых поломок правительственных лайнеров





Напомним, в ноябре 2018 года Ангела Меркель была вынуждена прервать полет в Аргентину на саммит G20 из-за технического сбоя лайнера. Ей пришлось пересесть на регулярный рейс.





Еще два инцидента произошли уже в 2019 году. Один из министров после завершения турне по странам Африки вынужден был возвращаться в Берлин рейсом местных авиалиний по причине поломки правительственного лайнера. А глава МИД не смог вылететь в Берлин из столицы Мали также из-за неисправности борта № 1.