ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Федеральные министры Германии будут летать регулярными рейсами из-за частых поломок правительственных лайнеров

10.03.2019 08:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Большинство федеральных министров Германии из-за частых поломок правительственных лайнеров теперь намерены летать регулярными рейсами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самолеты ВВС ФРГ будут главным образом обслуживать президента, канцлера, вице-канцлера, а также глав МИД и МВД.

Федеральные министры Германии будут летать регулярными рейсами из-за частых поломок правительственных лайнеров

Напомним, в ноябре 2018 года Ангела Меркель была вынуждена прервать полет в Аргентину на саммит G20 из-за технического сбоя лайнера. Ей пришлось пересесть на регулярный рейс.

Еще два инцидента произошли уже в 2019 году. Один из министров после завершения турне по странам Африки вынужден был возвращаться в Берлин рейсом местных авиалиний по причине поломки правительственного лайнера. А глава МИД не смог вылететь в Берлин из столицы Мали также из-за неисправности борта № 1.
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство федеральных министров Германии из-за частых поломок правительственных лайнеров теперь намерены летать регулярными рейсами, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Когда Филипповна завела котика, давление у нее снизилось со 180 до 120». Добрые истории о животных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
10.03.2019
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика