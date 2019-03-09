Гонщик велоклуба «Минск» выиграл гонку в Турции

Судьба гонки решилась в массовом спринте, где Шумов был быстрейшим, опередив турка Онура Балкана и украинца Андрея Кулика.





Одним из ключевых факторов победы была качественная командная работа на решающих километрах. Помимо Николая Шумова за «Минск» сегодня выступали Станислав Божков, Сергей Попок, Бронислав Самойлов, Евгений Соболь и Василий Строков.



