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Гонщик велоклуба «Минск» выиграл гонку в Турции

10.03.2019 08:42 — Разное | Партизан  
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Гонщик велоклуба «Минск» Николай Шумов одержал победу на однодневной гонке «Гран-при ВелоАлания» в Турции.

Судьба гонки решилась в массовом спринте, где Шумов был быстрейшим, опередив турка Онура Балкана и украинца Андрея Кулика.

Одним из ключевых факторов победы была качественная командная работа на решающих километрах. Помимо Николая Шумова за «Минск» сегодня выступали Станислав Божков, Сергей Попок, Бронислав Самойлов, Евгений Соболь и Василий Строков.

 
Теги: Минск
 
 
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Гонщик велоклуба «Минск» Николай Шумов одержал победу на однодневной гонке «Гран-при ВелоАлания» в Турции.
 
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