«Сброд бездарностей»: в сети подписывают петицию против съемок «Брата-3»









Поклонники Сергея Бодрова-младшего, исполнившего главную роль в оригинальных двух частях кинокартины, выразили недовольство тем, что в съемках третьей части будут участвовать лица с уголовным прошлым, которые при этом не имеют отношения к фильмам «Брат» и «Брат-2».





В частности, авторы одной из петиций выразили недовольство возможным участием в съемках Никиты Джигурды, Стаса Барецкого, Кирилла Терешина и Анастасии Волочковой.





По данным агентства, одна из петиций была направлена в Министерство культуры России, а вторая адресована лично главе ведомства Владимиру Мединскому и передана в Фонд кино.