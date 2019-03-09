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«Сброд бездарностей»: в сети подписывают петицию против съемок «Брата-3»

10.03.2019 08:36 — Разное | Партизан  
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Несколько петиций с требованием запретить съемки фильма «Брат-3» направили в Министерство культуры России, передает агентство «Версия».



Поклонники Сергея Бодрова-младшего, исполнившего главную роль в оригинальных двух частях кинокартины, выразили недовольство тем, что в съемках третьей части будут участвовать лица с уголовным прошлым, которые при этом не имеют отношения к фильмам «Брат» и «Брат-2».

В частности, авторы одной из петиций выразили недовольство возможным участием в съемках Никиты Джигурды, Стаса Барецкого, Кирилла Терешина и Анастасии Волочковой.

По данным агентства, одна из петиций была направлена в Министерство культуры России, а вторая адресована лично главе ведомства Владимиру Мединскому и передана в Фонд кино.

 
 
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Несколько петиций с требованием запретить съемки фильма «Брат-3» направили в Министерство культуры России, передает агентство «Версия».
 
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