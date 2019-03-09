На Камчатке проснулись вулканы









На Шивелуче (высота вулкана — 3283 метра) уровень выброса пепла достиг 10 километров. На вулкане Карымском (высота — 1468 метров) — трех километров. Природным явлениям присвоены красный и оранжевый уровень опасности соответственно.





По сообщениям оперативных дежурных Усть-Камчатского муниципального района, диспетчеры пожарных подразделений не зарегистрировали выпадения пепла в населенных пунктах вблизи вулкана Шивелуч. В районе вулкана не проходят международные трассы движения воздушных судов, также там в настоящее время нет зарегистрированных туристических групп.





Отсутствуют населенные пункты и на пути пеплового шлейфа от вулкана Карымский (шлейф распространился на 31 километр в сторону Кроноцкого залива, в северо–восточном направлении). Туристическим компаниям сообщено об опасности походов на вулкан Карымский и по пролегающим вблизи него маршрутам.









Спасатели рекомендовали жителям и туристам соблюдать меры безопасности, поскольку в непосредственной близости от вулкана во время парогазовых выбросов возможно превышение предельно допустимой концентрации газа, а также есть вероятность попадания в пеплопад, что может спровоцировать поломки автомобилей и аллергические реакции у людей.





В феврале 2019 года Геологическая служба США (USGS) заявила, что семь действующих вулканов в Калифорнии в случае крупного извержения могут угрожать жизни 200 тысяч человек. Как сообщили исследователи, за последнее тысячелетие на территории штата произошло как минимум десять извержений. Это, по их мнению, говорит о неизбежности катастрофических бедствий в будущем. Геологами была составлена карта самых уязвимых с точки зрения вулканоопасности районов Калифорнии.



