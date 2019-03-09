Прощеное воскресенье 2019: что нельзя делать в этот день

pravmir.ru . Традиция Прощеного воскресенья — помириться с близкими перед началом Великого поста — уходит корнями в древние времена, пишет





В Египте и Палестине монахи на время Великого поста поодиночке уходили поститься в пустыню. Это было настолько опасно, что монахи не были уверены, что вернутся живыми. Перед уходом они просили у всех прощения, как перед смертью.





Обычай просить прощения позволяет верующим войти в Великий пост с миром в душе. Самое главное — извиниться не формально, а от всей души, и самому тоже полностью простить окружающих.





По церковным правилам, в Прощеное воскресенье принято извиняться и перед теми людьми, которых как-либо обидел, и перед всеми окружающими. В этот день верующие ходят в храм на праздничную службу.





Кроме того, Прощеное воскресенье совпадает с Масленицей. В этот праздник принято печь блины, ходить в гости. В городах и селах проводят народные гулянья и сжигают соломенное чучело, которое символизирует зиму.









В Прощеное воскресенье 10 марта постящимся нельзя есть мясо. В последнюю неделю перед Великим постом мясные продукты уже не едят, но разрешены рыба, молоко и яйца.





По церковным правилам, в этот день нежелательно вступать в конфликты и ругаться, а также держать на кого-то обиду.





Не стоит злоупотреблять алкоголем, ведь уже на следующий день начинается Великий пост.





В Прощеное воскресенье-2019 (как и в любой другой день) в церкви не рекомендуют гадать, увлекаться приметами, заниматься магическими и оккультными обрядами. По популярно мнение, что в православные праздники нельзя работать. Это не так. Запрета на работу нет. Но в Прощеное воскресенье желательно сходить в храм и помолиться.