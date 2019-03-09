Во Владимире победитель конкурса по поеданию блинов умер после объявления результата









«Начата проверка по факту смерти мужчины во Владимире — он умер после участия в конкурсе по поеданию блинов и объявления его победителем. Мужчина после объявления результатов отошел в сторонку и умер. «Скорая помощь» приехала быстро, но спасти его не смогла. Причину смерти установит экспертиза, но съел он очень много блинов», — сообщила Минина.





Как добавили в полиции, мужчина умер 8 марта у дома № 8 на Суздальском проспекте во Владимире, где располагается кино-развлекательный комплекс «Руськино».





«Возле развлекательного комплекса проводилось празднование Масленицы, там был конкурс на поедание блинов. И около 16:30 мужчине стало плохо, он потерял сознание и умер», — рассказал ТАСС представитель охраны комплекса.



