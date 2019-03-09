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Во Владимире победитель конкурса по поеданию блинов умер после объявления результата
Следователи начали проверку по факту гибели мужчины во Владимире после того, как он стал победителем конкурса по поеданию блинов. Об этом сообщила
«Начата проверка по факту смерти мужчины во Владимире — он умер после участия в конкурсе по поеданию блинов и объявления его победителем. Мужчина после объявления результатов отошел в сторонку и умер. «Скорая помощь» приехала быстро, но спасти его не смогла. Причину смерти установит экспертиза, но съел он очень много блинов», — сообщила Минина.
Как добавили в полиции, мужчина умер 8 марта у дома № 8 на Суздальском проспекте во Владимире, где располагается кино-развлекательный комплекс «Руськино».
«Возле развлекательного комплекса проводилось празднование Масленицы, там был конкурс на поедание блинов. И около 16:30 мужчине стало плохо, он потерял сознание и умер», — рассказал ТАСС представитель охраны комплекса.
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Следователи начали проверку по факту гибели мужчины во Владимире после того, как он стал победителем конкурса по поеданию блинов. Об этом сообщила ТАСС старший...
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