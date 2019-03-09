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Острова Кука могут сменить название

10.03.2019 08:21 — Разное | Партизан  
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Острова Кука могут сменить название, поиском нового названия островного государства в настоящее время занимается специальный комитет. Правительство предварительно одобрило идею сменить название государства, однако окончательное решение будет приниматься после референдума.



Свое современное название архипелаг получил  в XIX веке. Так его назвал  русский мореплаватель  Иван Крузенштерн в честь английского путешественника Джеймса Кука. Сам Кук, побывавший на островах Южной группы в XVIII веке, назвал их Острова Херви.

Сейчас в стране полагают, что государству нужно более индивидуальное название, которое отражало бы наследие коренного населения маори.

"Я был бы очень рад взглянуть на традиционное название страны, которое больше отражало бы истинную полинезийскую природу нашего островного государства", - сказал замглавы правительства Островов Кука Марк Браун.

Он поддержал инициативу, но при этом предположил, что стране предстоит пройти еще долгий путь в поисках нового названия.

В настоящее время в списке комитета около 60 вариантов названий. К апрелю члены комитета планирует выбрать самый подходящий, который передадут в правительство.

Ранее вопрос о смене названия уже выносился на референдум. Но тогда, в 1990-х годах, большинство жителей проголосовали за сохранение названия страны.


 
 
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Острова Кука могут сменить название, поиском нового названия островного государства в настоящее время занимается специальный комитет. Правительство...
 
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