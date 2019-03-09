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Три автобуса и машину с ребенком обстреляли в Лиде

10.03.2019 08:10 — Разное | Партизан  
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Пьяный житель Лиды обстрелял из газового оружия три автобуса и легковой автомобиль, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел 8 марта: 20 летний житель Лиды в состоянии алкогольного опьянения из окна квартиры на первом этаже начал стрелять по проезжавшему мимо транспорту.

"Первым пострадал владелец легкового автомобиля. Он обратился в милицию с заявлением о том, что в его машину попал камень, повредив стекло", - рассказал официальный представитель областного УВД Ярослав Василевский. 

Спустя время в милицию обратились водители общественного транспорта – они рассказали, что обнаружили на стеклах автобусов похожие повреждения.

Прибывшие на место сотрудники милиции установили, что стекла бились не от камней, а от выстрелов.

"В результате обстрела в автобусах повреждено шесть окон, а также окно в автомобиле, где на заднем сиденье находился ребенок: попадание пришлось в переднее боковое стекло", - проинформировал Василевский.

В отношении стрелка возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Максимальная санкция по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

В УВД также добавили, что люди в результате происшествия не пострадали.

 
 
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Пьяный житель Лиды обстрелял из газового оружия три автобуса и легковой автомобиль, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.
 
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