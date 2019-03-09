Второй раз с начала марта в Беларуси дорожает топливо

Таким образом с 10 марта стоимость бензина АИ-92-К5-Евро составит один рубль 46 копеек, АИ-95-К5-Евро – один рубль 57 копеек, АИ-98-К5-Евро – один 78 копеек, "дизель" – один рубль 57 копеек.





Прошлые цены продержались ровно неделю. В минувшее воскресенье, 3 марта, розничные цены на топливо также увеличились на копейку. С начала года это уже третье повышение.





В концерне "Белнефтихим" очередной рост цен объясняют увеличением цены нефти на мировых рынках в феврале.





"Стоимость нефти вышла за пределы ценового коридора, в рамках которого сохранялась возможность поддержания текущего уровня розничных цен на топливо", – говорили в "Белнефтехиме", объясняя предыдущее повышение цены на топливо.





Чтобы белорусские НПЗ могли работать эффективно, концерн вынужден корректировать розничные цены.





В минувшем году цена на топливо на белорусских заправках менялась в сторону повышения 27 раз.