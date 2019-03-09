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Второй раз с начала марта в Беларуси дорожает топливо

10.03.2019 08:07 — Разное | Партизан  
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В воскресенье в Беларуси в очередной раз подорожало автомобильное топливо, розничные цены на все виды бензина, а также на "дизель" увеличились на 1 копейку, сообщили в пресс-службе "Белнефтехима".

Таким образом с 10 марта стоимость бензина АИ-92-К5-Евро составит один рубль 46 копеек, АИ-95-К5-Евро – один рубль 57 копеек, АИ-98-К5-Евро – один 78 копеек, "дизель" – один рубль 57 копеек.

Прошлые цены продержались ровно неделю. В минувшее воскресенье, 3 марта, розничные цены на топливо также увеличились на копейку. С начала года это уже третье повышение.

В концерне "Белнефтихим" очередной рост цен объясняют увеличением  цены нефти на мировых рынках в феврале.

"Стоимость нефти вышла за пределы ценового коридора, в рамках которого сохранялась возможность поддержания текущего уровня розничных цен на топливо", – говорили в "Белнефтехиме", объясняя предыдущее повышение цены на топливо.

Чтобы белорусские НПЗ могли работать эффективно, концерн вынужден корректировать розничные цены.

В минувшем году цена на топливо на белорусских заправках  менялась в сторону повышения 27 раз.
 
 
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В воскресенье в Беларуси в очередной раз подорожало автомобильное топливо, розничные цены на все виды бензина, а также на "дизель" увеличились на 1 копейку, сообщили...
 
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