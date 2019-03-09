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В Дании построили мини-дом на 9 квадратных метрах. Угадайте, почем его продают

10.03.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
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Этот крошечный дом построил датский архитектор Андерс Хермансен еще в 2008 году. Объект позиционировался как «подвижное произведение искусства», призванное показать, насколько жилье может сливаться с естественным окружением. Дом и правда интересно устроен: две стены в нем состоят из распашных дверей. А сейчас этот объект выставлен на продажу. Как он устроен и сколько за него просят — читайте в материале.


Фото: adamschnack.dk

Андрес Хермансен спроектировал этот мини-дом так, чтобы его легко можно было перемещать с места на место. По задумке архитектора, объект должен сливаться с естественным окружением. Одна из стен в домике практически вся стеклянная и служит едва заметной перегородкой между жилым помещением и природой.


Фото: adamschnack.dk

Впрочем, если погода хорошая, то дом и вовсе можно держать нараспашку: в нем есть стены-двери.


Фото: adamschnack.dk

При кажущейся на первый взгляд простоте дом продуман до мелочей. В нем есть скрытые системы хранения, а также небольшая рабочая зона. При желании, конечно, можно организовать и спальное место.


Фото: adamschnack.dk

Владелец мини-дома Адам Шнак просит за него 38 тысяч долларов. Его можно загрузить на бортовой грузовик и при необходимости перенести. Объект расположен рядом с крупнейшей в Дании киностудией в Вюрлёзе Flyvestation.


Фото: adamschnack.dk

Фото:adamschnack.dk
 
 
Ссылка на источник 65
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Крошечный дом необычной конструкции создал датский архитектор.
 
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