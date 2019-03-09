В Беловежской пуще провожают зиму и создают белорусский Союз новогодних волшебников

Песни, танцы, веселые конкурсы и детский смех. В главной Резиденции белорусского Деда Мороза сегодня провожают зиму. И хотя герои новогодней сказки больше всего привлекают к себе внимание именно в стужу, энергии, излучающей добро им хватает на весь год. Недаром в Беловежскую пущу съехались Деды Морозы со всей Беларуси. И не просто так. Сегодня они должны подписать соглашение о создании Союза новогодних волшебников.



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Августовский Цмок



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Светлана Таратушкина

- Знакомьтесь, это наш Августовский Цмок! - Светлана Таратушкина, художественный руководитель дома Культуры из Скиделя, представляют усадьбу Деда Мороза, поселившегося на Августовском канале. Вместе с ним и Снегурочкой в Пущу с Гродненщины приехали другие новогодне-колядные сказочные персонажи. Их изюминка – хранитель сказок Цмок. Добрый белорусский вариант Змея Горыныча. В Пущанскую Резиденцию гродненцы приехали, как говорится, себя показать и посмотреть, как коллеги работают.



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С такой же целью нанесли визит в Пущу и гости с Витебщины. Резиденция Деда Мороза в Придвинье работает уже 10 лет. К ним приезжают туристы не только из Беларуси, но и россияне, прибалты. В год, говорит начальник отдела образования Витебского района Ольга Рязанова, свыше трех тысяч посетителей:

- Для Витебска это очень хорошие цифры. Здесь, в поместье, озвучена замечательная идея – объединить Дедов Морозов нашей страны в один Союз. Конечно, главной будет Резиденция в Беловежской Пуще. А вокруг пущанского Деда Мороза должны объединиться остальные: из Могилевской, Минской, Витебской и других областей. Туристов хватит на всех. Благодаря союзу можно будет взаимодействовать в этом вопросе, перераспределять туристические потоки.



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дед мороз из придвинья

Помощник главного белорусского Деда Мороза, сказочный персонаж Янка(мирские имена жители резиденции не раскрывают – авт.) озвучил суть проекта:

- В Беларуси – 12 резиденций Дедов Морозов. Как правило, они работают с середины декабря до старого нового года. Нам бы хотелось с нашими коллегами, Дедами из других резиденций, заключить соглашение, по которому мы бы работали сообща. Вместе принимали бы гостей. Обменивались опытом. Чтобы они смотрели, как организована работа здесь, потому что наш поток туристов в разы превышает их, а мы будем иметь возможность напроситься к ним в гости, изучить образы, посмотреть, как там оказывают туристические услуги.



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Раиса Горбач и партизанский Дед Мороз



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Новогодние пряники для детей по партизанскому рецепту

Есть, по словам Янки, у потенциального белорусского Союза Дедов Морозов и еще одна цель. Осовременить главного героя новогодних праздников, придав ему национальный белорусский колорит, отличающий его от западных и восточных соседей:

- Будем откровенны, Дед Мороз – дитя советского времени. Но в Беларуси он имеет свои, отличные от Европы и России корни, которые большинству белорусов неизвестны. Мы изучаем именно белорусские народные традиции, чтобы на их основе создать современный образ Деда Мороза, который был бы интересен и привлекателен современной молодежи.



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Каким будет отечественный Дед Мороз в грядущих десятилетиях XXI века – покажет время. А вот как представляли его в белорусских партизанских отрядах в годы военного лихолетья наглядно показала инсталляция Ивацевичского историко-краеведческого музея в ведении, которого – мемориальный комплекс партизанской славы в урочище Хованщина. По словам директора музея, Раисы Горбач, партизанский Дед Мороз прописался там с 2016 года:

- Это собирательный образ, который восстанавливался по многим источникам. Здесь мы показали, как наряжали елку в партизанских отрядах. Угощаем гостей пряниками. Такими, которыми угощали детей, живших в отрядах.

Гуляния в резиденции продолжались до вечера. И хотя семья белорусского Деда Мороза отправилась на Север, главный новогодний герой остается в Пуще и по-прежнему ждет гостей.