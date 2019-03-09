В Бресте цветы и котики усеяли дачу, уже можно брать взятки

Несмотря на ненастную погоду, весна постепенно вступает в свои права. По сравнению с прошлой неделей прогресс замечательный. Расцвели морозники, подснежники, крокусы и прочая радующая глаз мелочь.



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Простите фотографа, он не ботаник и всех названий цветов не изучил.



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Количество котов, сбежавшихся сегодня на шум двигателя автомобиля, явно зашкаливало. Видно надо дать поправку на мартовские тусовки мышеловов. Некоторые усатые были с ошейниками.



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Если узнаете своих питомцев, можем посодействовать их возвращению в родные пенаты.