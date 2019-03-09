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В Бресте цветы и котики усеяли дачу, уже можно брать взятки

10.03.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Несмотря на ненастную погоду, весна постепенно вступает в свои права. По сравнению с прошлой неделей прогресс замечательный. Расцвели морозники, подснежники, крокусы и прочая радующая глаз мелочь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64174.php

В Бресте цветы и котики усеяли дачу, уже можно брать взятки

Простите фотографа, он не ботаник и всех названий цветов не изучил. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64174.php

В Бресте цветы и котики усеяли дачу, уже можно брать взятки

Количество котов, сбежавшихся сегодня на шум двигателя автомобиля, явно зашкаливало. Видно надо дать поправку на мартовские тусовки мышеловов. Некоторые усатые были с ошейниками.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64174.php

В Бресте цветы и котики усеяли дачу, уже можно брать взятки

Если узнаете своих питомцев, можем посодействовать их возвращению в родные пенаты.

 
 
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  Несмотря на ненастную погоду, весна постепенно вступает в свои права. По сравнению с прошлой неделей прогресс замечательный. Расцвели морозники, подснежники,...
 
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