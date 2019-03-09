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С 11 по 15 марта нотариусы Брестчины проведут бесплатные консультации для граждан
10.03.2019 10:00 — Разное | Навiны Камянеччыны
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В честь 25-летия со дня принятия Конституции Республики Беларусь, нотариусы Брестчины проведут неделю бесплатного консультирования граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.
С 11 по 15 марта 2019 года все желающие могут обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро Брестской области и получить консультацию нотариуса по вопросам, входящим в его компетенцию. Участие в благотворительной акции «Неделя бесплатного консультирования» примут все нотариусы Брестского нотариального округа.
В рамках акции граждане смогут получить бесплатные консультации опытных специалистов по вопросам, деятельности нотариусов, адвокатов, органов принудительного исполнения, органов регистрирующих акты гражданского состояния, уплаты страховых взносов в фонд социальной защиты населения, а также по иным вопросам, относящимся к сфере юстиции.
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В честь 25-летия со дня принятия Конституции Республики Беларусь, нотариусы Брестчины проведут неделю бесплатного консультирования граждан по вопросам,...
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