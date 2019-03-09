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Прощеное воскресенье — 2019: традиции и обряды, как просить прощения 10 марта

10.03.2019 — Разное | Новости Волковыска  
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Прощеное воскресенье — 2019: традиции и обряды, как просить прощения 10 марта

Завершается Масленица, которая в христианстве является подготовительным периодом перед Великим постом, призванным подготовить христиан к самому главному празднику — Пасхе Христовой. Последний день Масленицы является очень важный — это Прощеное воскресенье.

Вопреки распространенному мнению, это время не для разгула и чревоугодия, а для подготовки к посту. Мясо для верующих уже под запретом, но можно употреблять рыбу и молочные продукты, в том числе в традиционно «постные» дни — среду и пятницу.

Когда в 2019 году Прощеное воскресенье

В 2019 году Прощеное воскресенье приходится на 10 марта.

Христианский смысл Прощеного воскресенья

Прощеное воскресенье предваряет самый долгий и строгий в православии Великий пост, который длится 49 дней. В Прощеное воскресенье христиане на литургии слушают чтение глав Евангелия, в которых говорится о прощении грехов и о посте.

Прощеное воскресенье — традиции

В этот день верующие просят друг у друга прощения — чтобы приступить к посту с чистой душой, сосредоточиться на духовной жизни, очистить сердце для встречи Пасхи — праздника Воскресения Иисуса Христа.

В этот день люди просят друг друга простить их за вольные и невольные обиды и прегрешения. На просьбу о прощении принято отвечать: «Господь простит, и я прощаю».

Попросить прощения можно не только лично, но и по телефону, через социальные сети и даже при помощи SMS-сообщений — церковь относится к этим современным веяниям положительно.

Прощеное воскресенье — прекрасный повод положить конец старым ссорам и обидам, помириться супругам и родственникам, восстановить мир в коллективе и т.д.

Все это нужно для того, чтобы с чистым сердцем встретить Великий пост — время молитвы и покаяния.

В Прощеное воскресенье последний раз перед Пасхой разрешена скоромная пища, но без мяса.

Народные традиции и обряды

Согласно славянским традициям, идущим еще с дохристианских времен, Прощено воскресенье — это кульминация всей масленичной недели, время прощения обид и прощания с душами умерших родственников, которые, как считалось, проводили с близкими всю Масленицу.

В этот день в деревнях происходило заговенье перед началом Великого поста. Все просили друг у друга прощения за обиды и неприятности, причиненные за год.

Вечером в Прощеное воскресенье у славян было принято ходить на кладбище для поминовения усопших и прощания с умершими родственниками, которые, как считалось, «пировали» с близкими на Масленицу.

Также в этот день принято было ходить в баню, чтобы смыть с себя все грехи, в том числе поднакопленные во время масленичных гуляний, порой сопровождавшихся излишествами.

Остатки праздничной скоромной еды сжигали или отдавали скотине, посуду тщательно мыли, рот полоскали. В конце праздника торжественно сжигали чучело Масленицы, а пепел рассыпали по полям.

 
 
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