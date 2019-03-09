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Ученые предупреждают об опасностях "туристического мозга"

10.03.2019 10:56 — Разное | Интерфакс  
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Путешественники по всему миру подвергают свою жизнь опасности из-за когнитивной ошибки, которую ученые назвали "туристическим мозгом", сообщает портал Medical Xpress.

"Туристам зачастую кажется, что они находятся в безопасности во время отдыха. В частности, это касается купания в море: они думают, что курорты по определению расположены в безопасных местах, поэтому в море им ничего не угрожает", - говорится в сстатье.

В то же время, заметили ученые, состояние моря или океана с наступлением нового дня может меняться. В том числе, могут незаметно появиться опасные течения и "тягуны".

"У туристов в три раза ниже шансы выбрать безопасный участок для плавания, чем у местных жителей и тех, кто ходит купаться на этом пляже постоянно. В тонусе путешественников может держать только прямое предупреждение о том, что данный пляж опасен", - уточняет портал.

Среди других опасностей "туристического мозга" - чрезмерная уверенность туристов в своей способности плавать, а также в том, что купаться можно после пива, коктейлей и принятия другого алкоголя.

"Только в Коста-Рике ежегодно тонут около 20 туристов, приезжающих чаще всего из США, Канады и Германии. И это не говорит о том, что ее пляжи опаснее каких-либо других в мире - учет "утопленников" в других местах просто не ведется", - отмечает портал.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила порталу "Интерфакс-Туризм", что в 2018 году с россиянами чаще всего происходили несчастные случаи на воде. Большинство неприятностей случилось потому, что туристы игнорировали предупреждения об опасности купания в конкретном месте или по причине погодных условий.

 
 
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Путешественники по всему миру подвергают свою жизнь опасности из-за когнитивной ошибки, которую ученые назвали "туристическим мозгом", сообщает портал Medical Xpress....
 
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