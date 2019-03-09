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В Телеханах Audi насмерть переехала лежавшего на дороге мужчину
Новости Беларуси. Вечером 8 марта в Ивацевичском районе погиб нетрезвый пешеход, лежавший на земле.
Как
Пострадавший с травмами был доставлен в реанимацию. Утром 9 марта пациент умер.
По факту аварии проводится проверка.
Зимой 2019 года в Новогрудском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
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Новости Беларуси. Вечером 8 марта в Ивацевичском районе погиб нетрезвый пешеход, лежавший на земле. Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, житель...
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