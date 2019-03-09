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В Телеханах Audi насмерть переехала лежавшего на дороге мужчину

10.03.2019 11:08 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 8 марта в Ивацевичском районе погиб нетрезвый пешеход, лежавший на земле.  

Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, житель Телехан ехал на Audi A4 по дворовой территории городского посёлка. В определённый момент произошёл наезд на лежавшего человека, который не был обозначен фликером.  

Пострадавший с травмами был доставлен в реанимацию. Утром 9 марта пациент умер.  

По факту аварии проводится проверка.  

Зимой 2019 года в Новогрудском районе автомобиль съехал в кювет и перевернулся.  

В происшествии погиб пассажир иномарки – здесь подробности.  
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 8 марта в Ивацевичском районе погиб нетрезвый пешеход, лежавший на земле.   Как сообщает УГАИ УВД Брестского облисполкома, житель...
 
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