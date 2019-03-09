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Стрелков из-за «материальных проблем» продает медаль за присоединение Крыма
Глава движения «Новороссия» и бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков выставил на аукцион медаль за присоединение Крыма к России.
Информация о награде выложена на сайте
Стартовая цена медали — миллион рублей. На сайте сказано, что медаль отлита из золота 750-й пробы, к ней прилагается коробка из полированного дерева. Отмечается, что это не государственная награда, а медаль благотворительного фонда святителя Василия Великого.
«Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу «залатать» имеющимися наличными средствами», — написал он.
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Глава движения «Новороссия» и бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков выставил на аукцион медаль за...
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