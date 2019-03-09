Стрелков из-за «материальных проблем» продает медаль за присоединение Крыма

Информация о награде выложена на сайте numismat.ru .

Стартовая цена медали — миллион рублей. На сайте сказано, что медаль отлита из золота 750-й пробы, к ней прилагается коробка из полированного дерева. Отмечается, что это не государственная награда, а медаль благотворительного фонда святителя Василия Великого.









Новая газета приводит подтверждение подлинности заявки на аукцион: на своей странице ВКонтакте Стрелков пишет, почему продает награду.

«Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу «залатать» имеющимися наличными средствами», — написал он.