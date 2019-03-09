Рынок недвижимости Беларуси готовится к потрясениям









officelife.media . Риелторские организации достаточно давно ожидают отмены тарифов в сделках с объектами коммерческой недвижимости, аргументируя таким образом свои намерения вывести в сферу прозрачности ныне экономически невыгодные сделки. Вдобавок специалисты отстаивают свое право взимать комиссию, устанавливая ее самостоятельно на договорной основе как с продавца, так и с покупателя, в случае с объектами жилой недвижимости, пишет





Вместо этого Министерство юстиции предложило ограничить комиссию профильных организаций, установив планку — предельно максимальный тариф, сохранив право работать сугубо в допустимом диапазоне. Вдобавок риелторам предложено оказывать услуги по одной сделке либо продавцу, либо покупателю. Это решение аргументируется профилактикой возникновения возможного конфликта интересов между вовлеченными сторонами. Ключевой же вопрос касательно коммерческой недвижимости и вовсе не отражен в представленном документе, хотя по нему достаточно лояльно высказывался министр Олег Слижевский.









Риелторам установят верхние границы по тарифам





Профессиональное сообщество риелторов незамедлительно выразило свою категорическую позицию относительно инициативы Минюста. Председатель совета БелАН Анатолий Звездин недвусмысленно дал понять, что данный проект отразится на деятельности риелторских организаций Беларуси самым негативным образом, подчеркнув, что нововведения могут привести к банкротству агентств. Совет по развитию предпринимательства, в свою очередь, «бьет в колокола», предупреждая законодателей о том, что принятие проекта постановления в подготовленной редакции не обеспечит разрешения сложившихся проблем, а спровоцирует рост количества нелегальных сделок и, как следствие, повлияет на снижение объема платежей в бюджет. Такую позицию разделяет и основатель партнерских программ Евгений Лепарский, утверждая, что «агентства уйдут на «серый» рынок».





Свои предостережения, связанные с проектом постановления № 386, также выражает эксперт в области недвижимости, специалист агентства недвижимости «Мариэлт» Дмитрий Прус. Будучи практиком с 10-летним стажем, Дмитрий провел более 300 сделок с недвижимостью.





— Дмитрий, как вы лично оцениваете идеи регулятора, которые изложены в проекте постановления № 386?





— В целом отрицательно. Данные изменения приведут в ближайшем времени к снижению объема услуг населению и росту количества жалоб. В дальнейшем — к сокращению числа агентств недвижимости и, не исключено, к расширению «серого» рынка риелторских услуг. Агентства начнут недобросовестно конкурировать между собой, а именно демпинговать. В казну будет поступать меньше налогов, сократятся рабочие места. Кто от этого всего выиграет?





— Способен ли данный проект обеспечить гарантии безопасности для всех участников процесса и снизить риски жалоб населения на деятельность риелторских организаций?





— К сожалению, нет. На мой взгляд, данная редакция создает еще больше поводов для новых прецедентов. Сейчас покупатель недвижимости, к примеру, заказывая у агентства услугу по проверке документов, имеет гарантию и может получить возмещение по страховому полису «Белгосстрах», так как при заключении договора на оказание риелторской услуги на сегодняшний день действует страховой полис агентства. В случае же запрета выступать по одной и той же сделке на стороне и продавца, и покупателя последний лишается возможности получить компенсацию по страховке в случае инцидента.









— Могут ли возникнуть дополнительные сложности и неудобства для ваших клиентов?





— Безусловно. Приведу довольно распространенный пример. Допустим, покупатель просит агентство составить предварительный договор с продавцом для банка, чтобы получить кредит для покупки недвижимости. Получается, мы ему будем вынуждены отказать из-за запрета действовать в интересах обеих сторон. Абсурд! И как на это должны будут отреагировать наши покупатели?





— Какими, на ваш взгляд, должны быть идеальные и справедливые условия для деятельности риелторских организаций в Беларуси, чтобы максимально положительно сказаться на продуктивности агентств?





— На мой взгляд, следует установить единый тариф в размере 3% для продавца недвижимости. Также оставить услуги в базовых величинах для покупателя — при его желании их оплатить, безусловно. Следует учитывать, что в Беларуси и без того самые низкие тарифы. И как бы ни жаловались клиенты на то, что риелторы «дерут дорого ни за что», посмотрите на стоимость риелторских услуг в других странах — к примеру, в США или Канаде. Даже не нужно далеко ходить, в соседней России до 4% платит покупатель объекта. До Вильнюса рукой подать, во всей Прибалтике комиссионные официально достигают 5%, а в Украине и вовсе 6%. Так что, как видите, белорусские риелторы заслуживают большего уважения.





Для сравнения мы приводим таблицу, составленную нашими коллегами со специализированного портала REALT.BY, с данными об уровне вознаграждений агентств недвижимости.









Источник: realt.by





На самом деле перед Минюстом стоит вовсе не простая, как видится на первый взгляд, задача. С одной стороны, как представитель власти, регулирующий орган обязан обеспечить граждан всеми гарантиями правовой безопасности и не допустить предпосылок для создания конфликтов интересов. С другой стороны, государственный институт призван создать все необходимые условия по стимулированию продуктивности риелторских организаций в целях увеличения объемов налоговых отчислений в пользу государственной казны.





Но пока получается, что государство само создает условия для появления теневого рынка риелторских услуг, с которым оно же впоследствии и вынуждено будет сражаться.