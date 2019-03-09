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Экономист: Я знаю, чем закончатся "офшоры" Лукашенко

10.03.2019 10:24 — Разное | Партизан  
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Страной управляют люди с районным уровнем мышления.

Экономист: Я знаю, чем закончатся "офшоры" Лукашенко
Об этом в интервью primus.by заявил руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

- Белорусские власти говорят: экономическая теория – это скучно, это оторвано от практики и никому не нужно. Почему Лукашенко после 25 лет у власти ничему не научился и продолжает пользоваться такими принципами?

- Понимаете, в Туркменистане, например, пришел к власти президент – бывший дантист. И он сразу отменил все налоги для стоматологов. То есть у них сохраняется какая-то «корпоративная солидарность».

Слушая выступления Лукашенко, я про себя говорю: хорошо, что он в прошлом был не гинекологом и не проктологом.

А если серьезно, то в Беларуси 25 лет назад пришли к власти люди районного уровня. И эта их исходная позиция, чем они до того занимались, породила у них корреляцию сознания и точки зрения.

То есть, на нашу экономику накладывает отпечаток профессия правителя. Поэтому с экономической теорией в Беларуси – полный завал. «Управлять» экономикой без знания экономической теории – это все равно, что строить атомный реактор без знания физики.

Ни одного человека со специальностью «экономическая теория» в правительстве Беларуси нет. И не может быть!

- Но как можно говорить о задачах создать «стабильную экономику» без знания основ функционирования этой системы?

- Вы знаете, в 19-го века был такой российский экономист Николай Тургенев. У него была прекрасная фраза: горе той стране, руководитель которой не знает политэкономии. Она относилась к царской России, но остается верной и сейчас: горе той стране, руководитель которой не знает экономической теории.

Возьмем к примеру «импортозамещение». Люди, не знающие экономической теории, будут говорить, что это – позитивное явление. Но ведь это же глупость. Если страна небольшая, вложение миллиона долларов в экспорт или в импортозамещение –

Это абсолютно несопоставимые траты. На создание одного импортозамещающего лекарства в Беларуси идут миллиарды долларов.

Лукашенко считает, что если он назначает министров, то это должны быть люди «приземленные», якобы «из народа», Я же считаю, что и премьер-министр, и ключевые министры – это должны быть люди с достаточно серьезным экономическим образованием. Я даже против того, чтобы руководители Нацбанка были банкирами. Они должны быть специалистами в области экономической теории.

Премьер-министром должен быть специалист в области макроэкономики. Ему не надо знать, как перебирают картошку в колхозе. Как только он начнет заниматься навозом, у него начнется профессиональная деградация. Нет, это даже хуже: это повод для самоубийства.

Когда у сороконожки спросили, с какой ноги она начинает ходить, она задумалась и упала. Чем более высокий уровень принятия решений, тем больше нужны теоретические знания. Александр Григорьевич, увы, из председателя совхоза экономиста сделать не получится.


- Но почему все-таки у властей Беларуси такое пренебрежение к экономической теории?

- Это же понятно. Во-первых, это для них неизвестная материя. А все, что неизвестно – пугает.

Во-вторых, экономист всегда может сказать с научной точки зрения: вы делаете что-то не так.

Я предупреждал в 2018 году, что политика властей приведет к обесцениванию белорусской валюты и девальвации. И в итоге мы имеем сейчас девальвацию в 7%, которая может вырасти еще больше.

А правительство промолчало тогда, потому что ту них тогда была задача от Лукашенко – сделать зарплаты «по пятьсот» любой ценой. Это же холуйство какое-то. Они не работают, а просто пресмыкаются. Как когда-то, в ранней молодости, заставляли пресмыкаться самого Лукашенко. Он сам рассказывал, как его третировали на ранних этапах его «карьеры».

Для людей в нашей власти, экономика – это Комаровский рынок, это банальные схемы типа «купи-продай».

Американцы создали группу экономических советников при президенте сразу после Второй мировой войны, где-то после 1947 года. Американский Конгресс и Сенат обязали, чтобы при президенте США была группа ученых-экономистов. В Беларуси же директором Института экономики является специалист по надоям молока. Американские президенты консультируются по важнейшим вопросам с профессорами экономики, а Лукашенко считает, что он их всех умнее. Конечно же, посмотрите, как он лихо разбирается во всех вопросах: и в хоккее, и в музыке, и в картошке, и в арбузах.

Критиковать такие нелепые решения властей, как создание «Оршанского офшора», я даже не берусь. Я уже 25 лет наблюдаю за всеми этими прыжками лягушки и знаю, чем они заканчиваются.

Проблема белорусской номенклатуры в том, что они совершенно не умеют публично объяснить, чем они занимаются. Любой образованный экономист может им сказать: «Когда вы поднимаете тарифы на услуги ЖКХ, вы на самом деле не думаете, что этим решаете проблемы белорусской экономики. Ребята, во-первых вы врете: все дотирование ЖКХ идет из налогов населения. Население отдало вам эти деньги в виде налогов. Теперь вы говорите: нет, налогов мало, пусть еще дают нам деньги, ведь государство субсидирует. Ребята, кончайте врать».

Они врут нахальным образом. Они берут деньги из налогов и потом говорят, что некое «государство» там субсидирует.

Экономика в Беларуси подменяется директивами Лукашенко. Идет имитация бурной экономической деятельности. Проблема Лукашенко в том, что то, что он использует, давно уже стало «плюсквамперфектом». Он боится даже себе в это признаться, даже где-то в полдвенадцатого ночи боится себе сказать, что ничего не получается.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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