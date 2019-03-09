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Венесуэла намерена подать жалобу в ООН на кибератаку

10.03.2019 10:20 — Разное | Партизан  
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В результате проблем, возникших на крупнейшей в Венесуэле Гидроэлектростанции "Гури" обесточено оказалось 80% территории страны.

Венесуэла намерена подать жалобу в ООН на действия сторонних сил, которые привели к серьезным проблемам с энергоснабжением страны, заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире госканала VTV, передает "Спутник".

Жалоба будет направлена верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. Родригес убежден, что энергетический коллапс, в результате которого без электроснабжения оказалось до 80% территории страны, стал следствием атаки на энергосистему страны.

Из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури" в Венесуэле случился энергетический коллапс. Без света остались жители 21 из 23 штатов Венесуэлы. В столице страны, Каракасе, было остановлено метро, наблюдались также проблемы с сотовой связью. Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) заявила, что на ГЭС совершена диверсия. 

Министр Родиригес в своем выступлении по ТВ отметил, что госсекретарь США Майк Помпео и американский сенатор Марко Рубио заранее знали о грядущих проблемах с энергоснабжением в Венесуэле, поскольку очень быстро отреагировали на ситуацию в соцсетях. Помпео, в частности, по словам венесуэльского министра, сделал заявление о том, что в Венесуэле нет еды, нет света и в скором времени не будет президента.


"Они совершили кибератаку на систему автоматического контроля… Все указывает на то, что это многоформатная и жестокая атака против всей Венесуэлы, они напали не только на чавистов. Они затронули также тех, кто голосует за них", – заявил Родригес.

Чиновник рассказал, что в Венесуэле в ближайшие дни ждут делегацию во главе с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Ей мы предоставим доказательства об этих преступниках. Ей мы подадим жалобу, чтобы мир уважал права человека в Венесуэле", – сказал министр.

СМИ сообщают, что энергоснабжение ряда районов Каракаса уже восстановлено, однако значительная часть города продолжает оставаться без света. Проблема с электричеством сохраняется и в других регионах страны.

 
 
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В результате проблем, возникших на крупнейшей в Венесуэле Гидроэлектростанции "Гури" обесточено оказалось 80% территории страны.
 
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