Венесуэла намерена подать жалобу в ООН на кибератаку

"Спутник" . Венесуэла намерена подать жалобу в ООН на действия сторонних сил, которые привели к серьезным проблемам с энергоснабжением страны, заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире госканала VTV, передает





Жалоба будет направлена верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет. Родригес убежден, что энергетический коллапс, в результате которого без электроснабжения оказалось до 80% территории страны, стал следствием атаки на энергосистему страны.





Из-за аварии на крупнейшей в стране ГЭС "Эль-Гури" в Венесуэле случился энергетический коллапс. Без света остались жители 21 из 23 штатов Венесуэлы. В столице страны, Каракасе, было остановлено метро, наблюдались также проблемы с сотовой связью. Национальная корпорация по электроэнергии (Corpoelec) заявила, что на ГЭС совершена диверсия.





Министр Родиригес в своем выступлении по ТВ отметил, что госсекретарь США Майк Помпео и американский сенатор Марко Рубио заранее знали о грядущих проблемах с энергоснабжением в Венесуэле, поскольку очень быстро отреагировали на ситуацию в соцсетях. Помпео, в частности, по словам венесуэльского министра, сделал заявление о том, что в Венесуэле нет еды, нет света и в скором времени не будет президента.









"Они совершили кибератаку на систему автоматического контроля… Все указывает на то, что это многоформатная и жестокая атака против всей Венесуэлы, они напали не только на чавистов. Они затронули также тех, кто голосует за них", – заявил Родригес.





Чиновник рассказал, что в Венесуэле в ближайшие дни ждут делегацию во главе с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет.





"Ей мы предоставим доказательства об этих преступниках. Ей мы подадим жалобу, чтобы мир уважал права человека в Венесуэле", – сказал министр.





СМИ сообщают, что энергоснабжение ряда районов Каракаса уже восстановлено, однако значительная часть города продолжает оставаться без света. Проблема с электричеством сохраняется и в других регионах страны.