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Стрельба в больнице Праги: один пациент в тяжелом состоянии

10.03.2019 09:28 — Разное | Партизан  
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В больнице Праги пациент открыл стрельбу в палате, ранены два человека, сообщает АР.

Инцидент произошел вечером 8 марта в гематологическом отделении клиники, которая находится в пражском районе Винограды. В палате находились трое пациентов: нападавший и двое пострадавших. Стрелок был задержан после того, как его разоружили медсестры.

Один из раненых пациентов находится в очень тяжелом состоянии.

Причина происшествия не сообщается.
 
 
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В больнице Праги пациент открыл стрельбу в палате, ранены два человека, сообщает АР.
 
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