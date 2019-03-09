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Стрельба в больнице Праги: один пациент в тяжелом состоянии
В больнице Праги пациент открыл стрельбу в палате, ранены два человека, сообщает АР.
Инцидент произошел вечером 8 марта в гематологическом отделении клиники, которая находится в пражском районе Винограды. В палате находились трое пациентов: нападавший и двое пострадавших. Стрелок был задержан после того, как его разоружили медсестры.
Один из раненых пациентов находится в очень тяжелом состоянии.
Причина происшествия не сообщается.
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В больнице Праги пациент открыл стрельбу в палате, ранены два человека, сообщает АР.
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