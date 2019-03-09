Стрельба в больнице Праги: один пациент в тяжелом состоянии

Инцидент произошел вечером 8 марта в гематологическом отделении клиники, которая находится в пражском районе Винограды. В палате находились трое пациентов: нападавший и двое пострадавших. Стрелок был задержан после того, как его разоружили медсестры.





Один из раненых пациентов находится в очень тяжелом состоянии.





Причина происшествия не сообщается.