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Елена Кручинкина: с тех пор, как приехала в Беларусь, серьезного прогресса пока не почувствовала

10.03.2019 09:28 — Разное | Партизан  
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Натурализованная россиянка Елена Кручинкина, выступающая с нынешнего сезона за сборную Беларуси, рассказала, что пока не почувствовала серьезного прогресса в результатах.

"Я стараюсь оценивать себя адекватно. Например, до того как попала на Кубок мира, я ни разу не стреляла "на ноль", а здесь — на первом же старте получилось. Конечно, хотелось бы стабильности, но в последние годы я не чувствовала роста своих результатов. С тех пор как приехала сюда, серьезного прогресса пока также не почувствовала, но понимаю, что одним днем это не исправить. Нужна подготовка, а у нас она оказалась смазанной: мы перешли только в октябре", — цитирует Елену sb.by.


 
 
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Натурализованная россиянка Елена Кручинкина, выступающая с нынешнего сезона за сборную Беларуси, рассказала, что пока не почувствовала серьезного прогресса в...
 
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