Елена Кручинкина: с тех пор, как приехала в Беларусь, серьезного прогресса пока не почувствовала

"Я стараюсь оценивать себя адекватно. Например, до того как попала на Кубок мира, я ни разу не стреляла "на ноль", а здесь — на первом же старте получилось. Конечно, хотелось бы стабильности, но в последние годы я не чувствовала роста своих результатов. С тех пор как приехала сюда, серьезного прогресса пока также не почувствовала, но понимаю, что одним днем это не исправить. Нужна подготовка, а у нас она оказалась смазанной: мы перешли только в октябре", — цитирует Елену