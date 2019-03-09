Белоруска в Нью-Йорке учит зажигательной зумбе под Бьянку и Iowa

Семь лет назад брестчанка Ольга Пархоц оставила иняз и улетела в Штаты по программе Work and Travel. Сейчас девушка работает тренером по зумбе в Нью-Йорке и учит американцев зажигательно танцевать — в том числе, под Бьянку и Iowa.



Фото: www.instagram.com/volha_parkhats/

Что такое зумба и как преподавать ее в США

Первое время Ольга работала в баре. Когда из-за местного питания заметила изменения в фигуре, решила тренироваться — это и определило ее дальнейший путь.

— Я взяла себе личного тренера и три месяца два раза в неделю занималась. У меня была цель скинуть вес и привести мышцы в тонус. Через месяц я уже видела результат, стала физически сильнее. И многому научилась у своего инструктора.

Вскоре Ольга сама пошла учиться на персонального тренера. Через три месяца сертификат был у нее на руках.

— Я всегда любила танцевать, меня тянуло к сцене, поэтому начала ходить по разным классам. Один из них был по зумбе. На тот момент я не знала, что это такое. Сходила, и мне очень понравилось. Подумала, почему бы не получить еще один сертификат и не начать учить самой?

Зумба — микс танцев и фитнеса. Как правило, под латинскую музыку, но на занятиях у Ольги звучат в том числе Бьянка и Iowa. Осенью 2014 года девушка получила сертификат по зумбе и начала ходить на кастинги.

— Приходишь на кастинг, все стоят классные с опытом, а я еще нигде не работала, — вспоминает белоруска. — Один человек проходит просмотр, а остальные 15 играют роль клиентов. Ты выходишь, включаешь свою музыку, произносишь вступительную речь.

В идеале, на тренировке главный герой — не инструктор, а клиент. Задача тренера так показать движения, чтобы их схватили, запомнили, объясняет девушка. На кастингах смотрят на контакт с публикой, на хореографию. Высшим пилотажем считается, когда ее придумываешь сам.

— Я прошла кастинг и меня взяли на работу, — вспоминает Ольга радостный момент. — Это случилось в ту зиму, когда в Нью-Йорке все занесло снегом. Никто не мог добраться до Манхэттена учить, а я живу на Манхэттене. В тот месяц я отвела огромное количество классов. Поначалу было тяжело без опыта. Мозг сходил с ума от того, что нужно помнить движения для семнадцати песен. Чувствовать публику, улыбаться. Тебе не всегда отвечают взаимностью, а ты из кожи вон лезешь, чтобы обменяться энергетикой.



Фото: www.instagram.com/volha_parkhats/

«Проблема американцев — сахар, который добавляют во все продукты»

— В Америке все занимаются спортом, как ненормальные. Это прямо культ. Как у нас в семье дома есть телевизор, так у всех здесь членство в тренажерном зале.

Заниматься спортом важно и потому, что в Штатах легко набрать лишний вес.

— До того, как я прилетела в Америку, с фигурой у меня все было нормально, — вспоминает Ольга свой первый год жизни в другой стране. — Здесь еда совершенно иная, а это ведь процентов 80 нашего здоровья. Можно до потери пульса тренироваться в зале, но если ты питаешься всякой дрянью, ничего хорошего из этого не выйдет.

В Нью-Йорке белоруска поначалу стала покупать много продуктов с большим содержанием сахара:

— Я посмотрела столько документальных фильмов, столько литературы перечитала! Проблема американцев — это сахар, который добавляют абсолютно во все продукты. Он вызывает привыкание, как наркотик, только легализованный. Если индустрия развила в тебе это привыкание — все, никуда не денешься.

Ольга рассказывает об уловках, на которые попадаются те, кто пытается вести здоровый образ жизни.

— Покупаешь йогурт с клубничкой. Кажется, это же здоровая пища! Поворачиваешь и читаешь ингредиенты. В табличке на этикетке написано, что там 15 грамм сахара. Это больше двух чайных ложек в одной маленькой баночке, — размышляет девушка. — Многие думают: вот, залью салат заправочкой, что такого? Но она увеличит калорийность блюда больше, чем в два раза, и тот же сахар в составе.

У американцев есть выбор — купить обычный хлеб за один доллар или «здоровый» за пять, полкилограмма яблок за два доллара или яблоки «органик» — за семь.

— Здесь есть такие магазины с едой, где всего много и дешево, но я туда даже не хожу. На мои сегодняшние мозги там нет ничего, что принесет пользу. Я лучше не куплю себе лишнюю пару туфель, но буду хорошо питаться, учитывая, как много я использую свое тело. Это важно для всего — костей, суставов, мышц. Здоровая еда — это приоритет номер один.

Свой рацион девушка описывает так: на завтрак — овсянка на воде, в которую добавляет на выбор орехи, микс из семечек (чиа, льняные), фрукт (банан, яблоко, киви) или ложку арахисового масла. К каше — обязательно вареное яйцо.

— По утрам здесь многие едят сухие завтраки, которые позиционируются как здоровая еда. Это большая ошибка, потому что после них быстро становишься голодным. Такая еда ничего не дает, кроме того, что помогает проснуться из-за огромного количества сахара. Кажется, ух! Я готов идти и жить этот день. Но через час просыпается жуткий голод, начинаешь есть все подряд — нужное и не нужное.

На обед у девушки — курица, индейка или мясо с гарниром. Вечером — рыба с овощами.

— Хлеб, блинчики — это бывает, потому что я люблю поесть, но редко, — признается девушка.

«Цена одного занятия — от 30 до 50 долларов с человека»

Сейчас Ольга ведет тренировки не только по зумбе. Еще один формат ее занятий называется «305 фитнес» — это тоже танцевальный класс с элементами фитнеса в комнате с ультрафиолетом, со стороны это похоже на масштабную вечеринку. Цена за такой класс — от 30 до 50 долларов с человека.

— Фишка моих тренировок в том, что они не только помогают сбросить вес, но и поднимают настроение. Вот, например, многие терпеть не могут бег, потому что это скучно и монотонно. Танцевальный фитнес для них — вообще тема: и спорт, и удовольствие.

Ольга описывает портрет своего типичного клиента:

— В основном это женщины и девушки от 25 до 40. Но была и 89-летняя бабулечка, которая танцевала под Бейонсе и Джей Ло.

Одно время девушка параллельно работала на шесть клубов. Но сейчас Ольга ведет три-четыре тренировки в день. Это приличная физнагрузка, так как танцуешь вместе со всеми. Некоторые с трудом выдерживают один класс, говорит белоруска.

— Раньше меня перло от работы. Я думала, что мне стоит провести еще занятие, это же деньги, я могу отложить. Но в какой-то момент поняла, что два дня в неделю важно отдыхать.

В своей нынешней работе Ольга больше всего ценит то, что достигла личной свободы:

— Сейчас время принадлежит мне. Я наемный работник, но в фитнес-сфере много инструкторов, все постоянно заменяют друг друга. Если я хочу куда-то съездить или взять выходной на себя, могу это сделать, ни у кого не спрашивая разрешения.