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В Ружанах диджей пытался рассчитаться за музыкальное оборудование сувенирными купюрами

10.03.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Диджей из Гродненской области пытался купить музыкальную установку за сувенирные купюры. Сделка должна была состояться в городском поселке Ружаны Пружанского района Брестской области.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64180.php

В Ружанах диджей пытался рассчитаться за музыкальное оборудование сувенирными купюрами


- Житель Гродненской области 1997 года рождения решил обзавестись новой музыкальной установкой. Через соцсети он познакомился с минчанином 1985 года рождения, который предложил ему DJ-контроллер "Pioneer" за 2,6 тыс. рублей. Встречу назначили на автовокзале в Ружанах. Продавец предъявил товар, покупатель - деньги в конверте. Там находились банкноты номиналом в $100, - сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Когда продавец начал пересчитывать деньги, у него возникли подозрения относительно подлинности купюр. Он поднес банкноты к свету и увидел надпись «Банк приколов». Покупатель бросился наутек. Однако его личность удалось установить. Пружанский районный отдел СК возбудил в отношении диджея уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы. С него взята подписка о невыезде.

 
 
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  Диджей из Гродненской области пытался купить музыкальную установку за сувенирные купюры. Сделка должна была состояться в городском поселке Ружаны Пружанского...
 
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