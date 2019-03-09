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В Ружанах диджей пытался рассчитаться за музыкальное оборудование сувенирными купюрами
10.03.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Диджей из Гродненской области пытался купить музыкальную установку за сувенирные купюры. Сделка должна была состояться в городском поселке Ружаны Пружанского района Брестской области.
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Диджей из Гродненской области пытался купить музыкальную установку за сувенирные купюры. Сделка должна была состояться в городском поселке Ружаны Пружанского...
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