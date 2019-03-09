|
С путепровода Западного обхода сдуло металлическую конструкцию
10.03.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
Этакий фотофакт, призванный напомнить, что сильный ветер - довольно опасное явление природы, не зря синоптики то и дело пугают нас "оранжевыми уровнями". На этот раз ветер сдул лёгкую металлическую конструкцию с путепровода на Западном обходе Бреста.
Вот как описал ситуацию автор фото:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этакий фотофакт, призванный напомнить, что сильный ветер - довольно опасное явление природы, не зря синоптики то и дело пугают нас "оранжевыми уровнями". На этот...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)