С путепровода Западного обхода сдуло металлическую конструкцию

Этакий фотофакт, призванный напомнить, что сильный ветер - довольно опасное явление природы, не зря синоптики то и дело пугают нас "оранжевыми уровнями". На этот раз ветер сдул лёгкую металлическую конструкцию с путепровода на Западном обходе Бреста.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64179.php

Читать полностью в источнике с фото:





Вот как описал ситуацию автор фото:

- Сегодня, 10 марта, около 9 утра с эстакады Западного обхода на проезжую часть улицы Поплавского упала металлоконструкция (явно была или плохо или вообще не закреплена). То у них краны падают оттуда, то теперь вот это. Фото прилагается. Пострадавших кажется нет.