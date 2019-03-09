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С путепровода Западного обхода сдуло металлическую конструкцию

10.03.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Этакий фотофакт, призванный напомнить, что сильный ветер - довольно опасное явление природы, не зря синоптики то и дело пугают нас "оранжевыми уровнями". На этот раз ветер сдул лёгкую металлическую конструкцию с путепровода на Западном обходе Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64179.php

С путепровода Западного обхода сдуло металлическую конструкцию

Вот как описал ситуацию автор фото:

- Сегодня, 10 марта, около 9 утра с эстакады Западного обхода на проезжую часть улицы Поплавского упала металлоконструкция (явно была или плохо или вообще не закреплена). То у них краны падают оттуда, то теперь вот это. Фото прилагается. Пострадавших кажется нет.

 
Теги: Брест
 
 
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  Этакий фотофакт, призванный напомнить, что сильный ветер - довольно опасное явление природы, не зря синоптики то и дело пугают нас "оранжевыми уровнями". На этот...
 
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