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Смертельное ДТП в Ивановском районе: два человека погибли, трое в больнице
10.03.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест
09 марта 2019 года около 17:50 часов на автодороге Р 144 «Иваново-граница Украины»
По предварительной информации: неустановленный водитель, управляя автомобилем марки «Ауди», на закруглении дороги влево не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением автомобиля и съехал в правый кювет, где совершил наезд на придорожное дерево.
В результате дтп находившиеся в автомобиле 20 и 28 летний житель г. Иваново погибли, ещё три человека - 31, 32 и 34 летний житель г.Иваново с травмами госпитализированы в УЗ «Ивановская ЦРБ».
По факту ДТП проводится проверка.
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09 марта 2019 года около 17:50 часов на автодороге Р 144 «Иваново-граница Украины» произошло дорожно-транспортное происшествие. больше фото и видео с места...
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