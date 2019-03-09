Смертельное ДТП в Ивановском районе: два человека погибли, трое в больнице

09 марта 2019 года около 17:50 часов на автодороге Р 144 «Иваново-граница Украины» произошло дорожно-транспортное происшествие .



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По предварительной информации: неустановленный водитель, управляя автомобилем марки «Ауди», на закруглении дороги влево не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением автомобиля и съехал в правый кювет, где совершил наезд на придорожное дерево.



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В результате дтп находившиеся в автомобиле 20 и 28 летний житель г. Иваново погибли, ещё три человека - 31, 32 и 34 летний житель г.Иваново с травмами госпитализированы в УЗ «Ивановская ЦРБ».



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По факту ДТП проводится проверка.