С 11 марта начнутся временные отключения электроэнергии: кому, где и за что?
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Плановые отключения электроэнергии затрагивают всю Брестскую область, однако мы знакомим вас только с теми, что будут в городе Бресте и его районе. Ознакомьтесь, и не говорите, что мы вас не предупреждали. Каждое такое отключение - ещё одна модернизация, чтобы в случае чего, вы не остались без электроэнергии.
Читать полностью в источнике с фото:
http://virtualbrest.by/news64177.php
№
Начало
Конец
Район отключения
Причина
1
11.03.2019 09:00
11.03.2019 16:00
пер.1-й Заречный 6-46, 7-51,59,75.пер.2-й Западный 57-61, 60-64.
тп 13
2
11.03.2019 09:00
11.03.2019 13:00
ул. Советских Пограничников 4,6/1,6/2, 12,12а ул. Буденного 23,25,27; пл. Свободы, 13; ул. 17-го Сентября 1
тп 246 л-1/2
3
11.03.2019 10:00
11.03.2019 14:00
ул.Гоголя 81,81А,83
работы в ТП-826
4
12.03.2019 09:00
12.03.2019 16:00
пер.2-й Западный 25-59,32-56/1,пер. 3-й Западный 1
тп 13 л-2 кап.ремонт
5
13.03.2019 09:00
13.03.2019 16:00
ул. Кирова 65,67,69,79.
тп 162 кап.ремонт
6
13.03.2019 09:00
13.03.2019 16:00
ул.Куйбышева 60/1,ул.Карбышёва 65,65А,67/1
кап.ремонт
7
14.03.2019 09:00
14.03.2019 16:00
ул.1-й Короткий 7-23,4-22; ул. Короткая 3-17,2-20; пер. Короткий 2-22,1-21; ул. Чистая 3-23, 4-22; ул Солнечная 53-89, ул. Дворникова 63-75,79-81,91,93,64-102ул, Цветочная 1-23, 2-20; ул Далекая 1-21,2-22; пер.Далекий 3-11,10-20, ул.Бауманская 29-33.
ккр тп 148
8
14.03.2019 09:00
14.03.2019 16:00
ул.1-й Короткий 7-23,4-22; ул. Короткая 3-17,2-20; пер. Короткий 2-22,1-21; ул. Чистая 3-23, 4-22; ул Солнечная 53-89,80,82,84А, ул. Дворникова 63-75,79-81,91,93,64-102ул, Цветочная 1-23, 2-20; ул Далекая 1-21,2-22; пер.Далекий 3-11,10-20, ул.Бауманская
ккр 148
9
14.03.2019 09:00
14.03.2019 16:00
ул. Нарочанская 21-55, 22-60.
тп 520 л-1 кап.ремонт
10
15.03.2019 09:00
15.03.2019 12:00
ул. Лесная 31, ул. Фрунзе 4-28, 3-25.
тп 151 л-2 устранения дефекта
11
15.03.2019 12:00
15.03.2019 16:00
ул. Полоцкая 32-70, 66/1,68/1,70/1,70/2
тп 485 л-2 устранения дефекта
12
18.03.2019 09:00
18.03.2019 14:00
: пер. Лучинского ; ул. Лучинского 2-26, 1-25. ул. Столинская 7-23; ул. Кобринская 7/4-24/3,7/6-15/5 ; ул. Широкая 1-13; ул. Журавецкая 5-59; пер. Широкий
кап.ремонт
13
20.03.2019 09:00
20.03.2019 16:00
ул.Кирова 50,50Б,52/1,52Б
тп 154 кап.ремонт
Брестский район:
№
Начало
Конец
Район отключения
Причина
1
01.01.1970 03:00
12.03.2019 16:00
д. Чернавчицы, ул. Карьерная, Южная.Васильковая, Рябиновая.
Ремонтные работы в ТП-125.
2
11.03.2019 09:00
11.03.2019 16:00
д. Чернавчицы, ул. Трудовая.
Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
3
12.03.2019 09:00
12.03.2019 16:00
д. Чернавчицы, ул. Набережная, Полевая.
Ремонтные работы на ВЛ-0.4кВ.
4
12.03.2019 09:00
12.03.2019 16:00
д. Чернавчицы, ул. Карьерная, Южная.Васильковая, Рябиновая, д. Зеленец, ул. Новая, Фермерское хозяйство.
Ремонтные работы в ТП-125.
5
12.03.2019 09:00
12.03.2019 16:00
д. Рогозно ул. Центральная, Солнечная.
Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
6
13.03.2019 09:00
13.03.2019 16:00
д. Чернавчицы, ул. Трудовая.
Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
7
13.03.2019 09:00
13.03.2019 16:00
с.о. Восток, ООО "Прайм-ЛБ".
Ремонтные работы в ТП-125
8
13.03.2019 09:00
13.03.2019 16:00
д. Дубок ул. Центральная.
Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ.
9
14.03.2019 09:00
14.03.2019 16:30
д. Ивахновичи, ул. Трудовая, Новая, д. Заберезье, д. Велюнь ул. Центральная, Прибужская, Полесская, д. Витошки, д. Гутовичи ул. Новая, Центральная, Луговая, Велюньсквя.
Ремонтные работы на КТПП-378.
10
14.03.2019 09:00
14.03.2019 16:30
д. Б. Радваничи ул. Центральная, Советских партизан, д. Муры ул. Садовая.
Ремонтные работы на ВЛ-10кВ.
11
15.03.2019 09:00
15.03.2019 16:00
д. М. Курница ул. Солнечная, Луговая.
Ремонтные работы на ВЛ-10кВ.
12
15.03.2019 09:00
15.03.2019 16:00
д. Дубок ул. Центральная, Заречная.
Ремонтные работы на ВЛ-0.4кВ.
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Брест
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Плановые отключения электроэнергии затрагивают всю Брестскую область, однако мы знакомим вас только с теми, что будут в городе Бресте и его районе. Ознакомьтесь,...
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