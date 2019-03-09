С 11 марта начнутся временные отключения электроэнергии: кому, где и за что?

Плановые отключения электроэнергии затрагивают всю Брестскую область, однако мы знакомим вас только с теми, что будут в городе Бресте и его районе. Ознакомьтесь, и не говорите, что мы вас не предупреждали. Каждое такое отключение - ещё одна модернизация, чтобы в случае чего, вы не остались без электроэнергии.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64177.php

Читать полностью в источнике с фото:





Город Брест:

№ Начало Конец Район отключения Причина 1 11.03.2019 09:00 11.03.2019 16:00 пер.1-й Заречный 6-46, 7-51,59,75.пер.2-й Западный 57-61, 60-64. тп 13 2 11.03.2019 09:00 11.03.2019 13:00 ул. Советских Пограничников 4,6/1,6/2, 12,12а ул. Буденного 23,25,27; пл. Свободы, 13; ул. 17-го Сентября 1 тп 246 л-1/2 3 11.03.2019 10:00 11.03.2019 14:00 ул.Гоголя 81,81А,83 работы в ТП-826 4 12.03.2019 09:00 12.03.2019 16:00 пер.2-й Западный 25-59,32-56/1,пер. 3-й Западный 1 тп 13 л-2 кап.ремонт 5 13.03.2019 09:00 13.03.2019 16:00 ул. Кирова 65,67,69,79. тп 162 кап.ремонт 6 13.03.2019 09:00 13.03.2019 16:00 ул.Куйбышева 60/1,ул.Карбышёва 65,65А,67/1 кап.ремонт 7 14.03.2019 09:00 14.03.2019 16:00 ул.1-й Короткий 7-23,4-22; ул. Короткая 3-17,2-20; пер. Короткий 2-22,1-21; ул. Чистая 3-23, 4-22; ул Солнечная 53-89, ул. Дворникова 63-75,79-81,91,93,64-102ул, Цветочная 1-23, 2-20; ул Далекая 1-21,2-22; пер.Далекий 3-11,10-20, ул.Бауманская 29-33. ккр тп 148 8 14.03.2019 09:00 14.03.2019 16:00 ул.1-й Короткий 7-23,4-22; ул. Короткая 3-17,2-20; пер. Короткий 2-22,1-21; ул. Чистая 3-23, 4-22; ул Солнечная 53-89,80,82,84А, ул. Дворникова 63-75,79-81,91,93,64-102ул, Цветочная 1-23, 2-20; ул Далекая 1-21,2-22; пер.Далекий 3-11,10-20, ул.Бауманская ккр 148 9 14.03.2019 09:00 14.03.2019 16:00 ул. Нарочанская 21-55, 22-60. тп 520 л-1 кап.ремонт 10 15.03.2019 09:00 15.03.2019 12:00 ул. Лесная 31, ул. Фрунзе 4-28, 3-25. тп 151 л-2 устранения дефекта 11 15.03.2019 12:00 15.03.2019 16:00 ул. Полоцкая 32-70, 66/1,68/1,70/1,70/2 тп 485 л-2 устранения дефекта 12 18.03.2019 09:00 18.03.2019 14:00 : пер. Лучинского ; ул. Лучинского 2-26, 1-25. ул. Столинская 7-23; ул. Кобринская 7/4-24/3,7/6-15/5 ; ул. Широкая 1-13; ул. Журавецкая 5-59; пер. Широкий кап.ремонт 13 20.03.2019 09:00 20.03.2019 16:00 ул.Кирова 50,50Б,52/1,52Б тп 154 кап.ремонт

Брестский район:

№ Начало Конец Район отключения Причина 1 01.01.1970 03:00 12.03.2019 16:00 д. Чернавчицы, ул. Карьерная, Южная.Васильковая, Рябиновая. Ремонтные работы в ТП-125. 2 11.03.2019 09:00 11.03.2019 16:00 д. Чернавчицы, ул. Трудовая. Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. 3 12.03.2019 09:00 12.03.2019 16:00 д. Чернавчицы, ул. Набережная, Полевая. Ремонтные работы на ВЛ-0.4кВ. 4 12.03.2019 09:00 12.03.2019 16:00 д. Чернавчицы, ул. Карьерная, Южная.Васильковая, Рябиновая, д. Зеленец, ул. Новая, Фермерское хозяйство. Ремонтные работы в ТП-125. 5 12.03.2019 09:00 12.03.2019 16:00 д. Рогозно ул. Центральная, Солнечная. Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. 6 13.03.2019 09:00 13.03.2019 16:00 д. Чернавчицы, ул. Трудовая. Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. 7 13.03.2019 09:00 13.03.2019 16:00 с.о. Восток, ООО "Прайм-ЛБ". Ремонтные работы в ТП-125 8 13.03.2019 09:00 13.03.2019 16:00 д. Дубок ул. Центральная. Ремонтные работы на ВЛ-0,4кВ. 9 14.03.2019 09:00 14.03.2019 16:30 д. Ивахновичи, ул. Трудовая, Новая, д. Заберезье, д. Велюнь ул. Центральная, Прибужская, Полесская, д. Витошки, д. Гутовичи ул. Новая, Центральная, Луговая, Велюньсквя. Ремонтные работы на КТПП-378. 10 14.03.2019 09:00 14.03.2019 16:30 д. Б. Радваничи ул. Центральная, Советских партизан, д. Муры ул. Садовая. Ремонтные работы на ВЛ-10кВ. 11 15.03.2019 09:00 15.03.2019 16:00 д. М. Курница ул. Солнечная, Луговая. Ремонтные работы на ВЛ-10кВ. 12 15.03.2019 09:00 15.03.2019 16:00 д. Дубок ул. Центральная, Заречная. Ремонтные работы на ВЛ-0.4кВ.