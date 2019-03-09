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На улице Хоружей Subaru наехала на пешехода, он умер в больнице

10.03.2019 12:34 — Разное | Tut.by  
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В Минске 42-летняя женщина на Subaru Forester совершила наезд на пешехода, который находился на проезжей части. Об этом сообщил Следственный комитет Беларуси.


Фото: sk.gov.by

ДТП произошло 7 марта около 19.30. Автомобиль двигался по улице Веры Хоружей в Минске. В результате происшествия 38-летнему мужчине причинены телесные повреждения, от которых он скончался в тот же день в учреждении здравоохранения.

Следователь с участием эксперта и сотрудников ГАИ провел осмотр места происшествия, назначены автотехнические и судебно-медицинская экспертизы.


Фото: sk.gov.by

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В отношении водителя возбуждено уголовное дело.
 
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