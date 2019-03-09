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Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение в Африке, на борту было 157 человек

10.03.2019 11:52 — Разное | Интерфакс  
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Пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines в воскресенье потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби, передала телерадиокорпорация BBC.

"Канцелярия премьер-министра от имени правительства и народа Эфиопии хотела бы выразить глубочайшие соболезнования семьям погибших сегодня утром на самолете Ethiopian Airlines Боинг-737, выполнявшем регулярный рейс в Найроби", - написал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али в Twitter.

Авиакомпания Ethiopian Airlines компания подтвердила, что на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. "Предполагается, что на борту было 149 пассажиров и 8 членов экипажа, однако сейчас мы уточняем список пассажиров этого рейса", - говорится в пресс-релизе авиакомпании.

В сообщении отмечается, авиакомпания "на данный момент не располагает подтвержденной информацией о выживших или возможных жертвах". "Сейчас ведутся поисковые и спасательные операции", - отметила авиакомпания.

 
 
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Пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines в воскресенье потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби, передала телерадиокорпорация BBC.
 
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