|
Биатлон: белорус Максим Воробей взял "серебро" в масс-старте на Универсиаде в Красноярске
Белорусский биатлонист Максим Воробей завоевал серебряную медаль в масс-старте на Универсиаде в Красноярске, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" в воскресенье.
Первым стал норвежец Эспен Ульдаль, преодолевший дистанцию за 40 минут и 18,7 секунды, третьим - чех Адам Вацлавик.
Зимняя Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский биатлонист Максим Воробей завоевал серебряную медаль в масс-старте на Универсиаде в Красноярске, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" в воскресенье. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)