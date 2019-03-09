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Биатлон: белорус Максим Воробей взял "серебро" в масс-старте на Универсиаде в Красноярске

10.03.2019 11:49 — Разное | Интерфакс  
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Белорусский биатлонист Максим Воробей завоевал серебряную медаль в масс-старте на Универсиаде в Красноярске, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" в воскресенье.

Биатлон: белорус Максим Воробей взял "серебро" в масс-старте на Универсиаде в Красноярске

Первым стал норвежец Эспен Ульдаль, преодолевший дистанцию за 40 минут и 18,7 секунды, третьим - чех Адам Вацлавик.

Зимняя Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.

 
 
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Белорусский биатлонист Максим Воробей завоевал серебряную медаль в масс-старте на Универсиаде в Красноярске, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" в воскресенье. ...
 
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