Президент Турции заявил, что сделка по С-400 никак не связана с НАТО или поставками F-35

Президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу вновь заявил о том, что Анкара завершит сделку по приобретению российских ЗРС С-400.

По его словам, которые приводит Анатолийское агентство новостей, причина этой сделки для Турцииобъяснима, и она не имеет никакого отношения к НАТО или закупкам американского истребителя-бомбардировщика F-35.

При этом Р.Эрдоган отметил, что оказываемое на Турцию давление, связанное с приобретением ЗРС С-400, вызвано позицией Анкары по Сирии и ее реакцией на развитие событий в регионе.

Представитель Пентагона Чарльз Саммерс заявил ранее, что Турцию ждут "серьезные последствия" в случае завершения сделки по приобретению у России зенитных ракетных систем С-400.

"Если Турция приобретет С-400, будут серьезные последствия для наших отношений в военной сфере с ними", - сказал он журналистам.

"Если они приобретут С-400, они не получат ни F-35 (американский истребитель-бомбардировщик), ни "Патриоты" (ЗРК Patriot)", - добавил он.

Ранее на этой неделе командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил в Конгрессе, что выступает против продажи Турции F-35, если Анкара будет использовать С-400.

Представитель госдепа США Роберт Палладино в свою очередь заявлял, что ситуация с С-400 может вылиться в применение США санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

Накануне министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция приобретает у России зенитно-ракетные системы С-400 из-за настоятельной необходимости обеспечить безопасность страны.

"Закупка ЗРС С-400 - это не вопрос предпочтения, а насущное требование национальной безопасности. Турция обязана защитить 82 млн своих граждан", - сказал он.

По его словам, размещение С-400 в Турции начнется в октябре, а командование ВС Турции позднее определит места их дислокации.

Министр напомнил, что с началом кризиса в Сирии США, ФРГ и Нидерланды размещали в Турциисредства противовоздушной обороны для защиты турецкой территории, однако позднее вывели из страны эти системы.

"Вклад в обеспечение противовоздушной обороны Турции сегодня вносят лишь Испания и Италия. Анкара вновь убедилась в том, что должна иметь свои комплексы ПРО", - подчеркнул министр.

При этом он подчеркнул, что Турция и впредь будет выполнять свои обязательства в рамках НАТО.