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Биатлонист Максим Воробей принес сборной Беларуси третью медаль Универсиады

10.03.2019 12:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Биатлонист Максим Воробей принес сборной Беларуси третью медаль Универсиады
Белорусская федерация биатлона

В российском Красноярске продолжается зимняя Универсиада-2019. Копилка сборной Беларуси пополнилась третьей наградой.

Биатлонист Максим Воробей принес сборной Беларуси третью медаль Универсиады Белорусы завоевали второе «золото» на Универсиаде-2019 в Красноярске

В мужском биатлонном масс-старте «серебряным» призером стал Максим Воробей. Наш спортсмен допустил три промаха на огневых рубежах и пришел к финишу вторым. «Золото» завоевал норвежец Эспен Ульдаль, «бронзу» – чех Адам Вацлавик.

В гонке приняли участие еще два белоруса. Виктор Кривко замкнул шестерку сильнейших, Илья Авсеенко показал 14-й результат.

Таким образом, на счету сборной Беларуси на зимней Универсиаде-2019 уже три награды. Ранее Александра Романовская стала лучшей в лыжной акробатике фристайла у женщин, а также вместе с Артемом Башлаковым взяла «золото» в миксте.

Зимняя Универсиада-2019 продлится до 12 марта.

 
 
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Белорусский биатлонист Максим Воробей завоевал «серебро» в гонке с массовым стартом на зимней Универсиаде-2019 в российском Красноярске.
 
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