|
В Плебановцах горел сарай
10.03.2019 — Разное | Новости Волковыска
9 марта около 13 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре в деревянной хозпостройке на территории частного домовладения в д. Плебановцы Волковысского района.
В результате строение уничтожено. Причина пожара устанавливается, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 марта около 13 часов в Волковысский РОЧС поступило сообщение о пожаре в деревянной хозпостройке на территории частного...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)