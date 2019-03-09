ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

157 человек на борту. В Эфиопии разбился пассажирский самолёт Boeing 737

10.03.2019 12:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Эфиопии. Утром 10 марта в Эфиопии потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737-800 MAX с регистрационным номером ET-AVJ.  

Как сообщает авиакомпания Ethiopian Airlines, воздушное судно направлялось из Аддис-Абебы в кенийскую столицу Найроби. Самолёт взлетел в 8:33, но уже в 8:44 с ним пропала связь.  

По имеющимся сведениям, летательный аппарат упал в районе города Дэбрэ-Зэйт в центральной части Эфиопии. На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.  

На данный момент нет информации о выживших или о причинах происшествия. Ведутся поисково-спасательные работы.  

Фото: instagram.com/fly.ethiopian / Изображение носит иллюстративный характер  
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Эфиопии. Утром 10 марта в Эфиопии потерпел крушение пассажирский самолёт Boeing 737-800 MAX с регистрационным номером ET-AVJ.   Как сообщает авиакомпания Ethiopian Airlines,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Биатлонист Максим Воробей принес сборной Беларуси третью медаль Универсиады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.03.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
10.03.2019
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика