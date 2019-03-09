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В аварии в Ивановском районе пострадали три человека, двух из них зажало в машине
Новости Беларуси. 9 марта около шести вечера тремя километрами севернее деревни Рудск Ивановского района произошло ДТП.
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Зимой 2019 года в Дубровенском районе перевернулся BMW.
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Новости Беларуси. 9 марта около шести вечера тремя километрами севернее деревни Рудск Ивановского района произошло ДТП. По сведениям Брестского ОУМЧС,...
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