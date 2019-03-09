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В аварии в Ивановском районе пострадали три человека, двух из них зажало в машине

10.03.2019 11:28 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 9 марта около шести вечера тремя километрами севернее деревни Рудск Ивановского района произошло ДТП.  

По сведениям Брестского ОУМЧС, происшествие случилось с легковушкой Audi A6 на трассе Иваново – граница Украины. Спасатели выезжали деблокировать двух пассажиров. Спасённые и водитель были госпитализированы в местную больницу.  

Зимой 2019 года в Дубровенском районе перевернулся BMW. 

Пострадали два парня – подробнее здесь.  
 
 
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Новости Беларуси. 9 марта около шести вечера тремя километрами севернее деревни Рудск Ивановского района произошло ДТП.   По сведениям Брестского ОУМЧС,...
 
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