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Два человека погибли в результате крупного ДТП в Ивановском районе

10.03.2019 13:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Два человека погибли в результате крупного ДТП в Ивановском районе
ГАИ Бреста и Брестской области

Как стало известно, трагедия произошла вечером 9 марта. Водитель «Ауди» вместе с четырьмя пассажирами двигался по автодороге Р144 «Иваново-граница Украины».

Два человека погибли в результате крупного ДТП в Ивановском районе В Телеханах машина переехала лежащего на дороге пьяного мужчину

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на закруглении дороги, выбрав высокую скорость движения, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево. В результате аварии 20-летний и 28-летний парни погибли.

Еще три человека с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Для того, чтобы вытащить их из покореженной машины потребовалась помощь сотрудников МЧС.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.

 
Теги: Брест
 
 
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