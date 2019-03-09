Два человека погибли в результате крупного ДТП в Ивановском районе

Как стало известно, трагедия произошла вечером 9 марта. Водитель «Ауди» вместе с четырьмя пассажирами двигался по автодороге Р144 «Иваново-граница Украины».

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на закруглении дороги, выбрав высокую скорость движения, съехал в кювет и врезался в придорожное дерево. В результате аварии 20-летний и 28-летний парни погибли.

Еще три человека с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Для того, чтобы вытащить их из покореженной машины потребовалась помощь сотрудников МЧС.

По факту смертельного ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства трагедии.