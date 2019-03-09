Беларуска в Нью-Йорке учит танцевать зумбу под Iowa. Почитайте ее историю

Брестчанка Ольга Пархоц семь лет назад улетела в США по программе Work and Travel. Сейчас она работает тренером по зумбе в Нью-Йорке: учит американцев танцевать под Iowa, Бьянку и дргих. По информации TUT.by рассказываем, как проходят занятия беларуски.



Из Бреста – в Нью-Йорк



Ольга Пархоц родилась в Бресте. Первое время после переезда она работала в баре. Потом взяла личного тренера и начала заниматься спортом, однажды попала на класс зубмы. Это стало поворотным событием: вскоре она сама решила тренировать и получила сертификат.



Для справки: зумба – танцевальная фитнес-программа. Как правило, она сопровождается латиноамериканскими ритмами, но Ольга считает, что подойдет в том числе Бьянка и Iowa. К слову, от русской музыки клиенты в восторге.



Получив сертификат, Ольга стала ходить по кастингам. В результате одного из них ее взяли на работу. «Это случилось в ту зиму, когда в Нью-Йорке все занесло снегом. Никто не мог добраться до Манхэттена учить, а я живу на Манхэттене. В тот месяц я отвела огромное количество классов», – вспоминает она.



Спорт – это культ



Ольга говорит, что в Америке спорт сродни культу. Это связано с обилием соблазнов набрать лишний вес. С ее слов, проблема местных жителей – сахар. Его добавляют чуть ли не во все продукты питания. «Он вызывает привыкание, как наркотик, только легализованный. Если индустрия развила в тебе это привыкание – все, никуда не денешься», – подчеркивает она.



Свой рацион беларуска описывает так: на завтрак – овсянка на воде с орехами на выбор, семенами чиа или льна, фруктами (банан, яблоко, киви) или ложкой арахисового масла. К каше – вареное яйцо: обязательно. На обед у девушки курица, индейка или мясо с гарниром. Вечером – рыба с овощами.



Фишка – двойная польза



На данный момент Пархоц ведет не только зумбу, но еще занятия «305 фитнес». Это тоже класс по танцам с элементами фитнеса, но в комнате с ультрафиолетом. Цена: от 30 до 50 долларов с человека.



Ольга делится секретом: фишка ее тренировок – в двойной пользе. С их помощью можно привести фигуру в порядок и поднять настроение. «Вот, например, многие терпеть не могут бег, потому что это скучно и монотонно. Танцевальный фитнес для них – вообще тема: и спорт, и удовольствие», – утверждает она.



Ее типичный клиент – женщины от 25 до 40. Но бывают исключения: однажды к ней приходила «бабулечка», которая танцевала под Бейонсе и Джей Ло.