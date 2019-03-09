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В Эфиопии разбился самолет Ethiopian Airlines. На борту было 157 человек

10.03.2019 11:54 — Разное | KYKY  
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Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение по пути в Кению. На борту было 157 человек: 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Об этом сообщает Gulf News.


Есть информация, что самолет исчез с радаров через шесть минут после того, как вылетел из аэропорта Аддис-Абеба – в Найроби. Судьба людей, которые находились на борту, пока неизвестна. 

 
 
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Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение по пути в Кению. На борту было 157 человек: 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Об этом сообщает Gulf News. Deaths reported as...
 
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