В Эфиопии разбился самолет Ethiopian Airlines. На борту было 157 человек

Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение по пути в Кению. На борту было 157 человек: 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Об этом сообщает Gulf News.

Deaths reported as Ethiopian Airlines flight crashes en route to Kenya https://t.co/78X4Jehmgh — Gulf News (@gulf_news) 10 марта 2019 г.



Есть информация, что самолет исчез с радаров через шесть минут после того, как вылетел из аэропорта Аддис-Абеба – в Найроби. Судьба людей, которые находились на борту, пока неизвестна.