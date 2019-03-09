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В Эфиопии разбился самолет Ethiopian Airlines. На борту было 157 человек
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Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение по пути в Кению. На борту было 157 человек: 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Об этом
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Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение по пути в Кению. На борту было 157 человек: 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Об этом сообщает Gulf News. Deaths reported as...
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