Правительство Польши выделит 30 млн евро на подготовку футболистов

Польское радио , совместный проект должен дать большой толчок школам по всей стране. В ближайшие три года польское правительство выделит 130 млн злотых (30 млн евро) на развитие и частичное финансирование футбольных академий, у которых есть сертификат Польского союза футбола. Как сообщает, совместный проект должен дать большой толчок школам по всей стране.





На своем профиле в Twitter премьер Матеуш Моравецкий написал: «Когда я был молодым парнем, каждый выходящий на футбольное поле в своем городском районе хотел быть Збигневом Бонеком. Мы из-за этого даже немного ссорились с друзьями. Сегодня в одной бело-красной команде со Збигневом Бонеком (главой Польского союза футбола) мы изменим польский футбол».





Эти слова премьера Моравецкого являются ответом на пост в социальной сети спортивного журналиста, главного редактора портала Weszlo.com Кшиштофа Становского.





Становский сообщил, что правительство в течение трех лит выделит 130 млн злотых на частичное финансирование футбольных академий, имеющих сертификат Польского союза футбола. Это будет самый большой проект, направленный на спортивную подготовку молодежи за последние несколько десятков лет.



