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Один день из жизни белорусского ЖЭСа

10.03.2019 12:55 — Разное | Партизан  
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Чем занимаются коммунальщики?

Один день из жизни белорусского ЖЭСа
В коммунальных проблемах принято винить ЖЭС: то не дозвониться, то на жалобы не реагируют, то снег убирают поздно. Журналист «Вечернего Гродно» решил узнать, чем занимаются эта служба, и провел один день в ЖЭС № 1.

ЖЭС повышенного внимания

Коммунальная контора на улице Карбышева напротив здания Гродненского областного суда обслуживает центр города — от Городничанской улицы до зоопарка, от домов по четной стороне улицы Кирова до госпиталя на Дзержинского. График — с 8:00 до 17:00, а зимой, если за ночь выпал снег, выходят в 5 утра. Мастера и слесари часто отправляются по адресам после 18:00, когда жильцы дома.

В ЖЭСе № 1 работает 38 человек, треть из них — дворники или, как сейчас их называют, «рабочие по комплексной уборке территории». Есть слесари-сантехники, рабочие текущего ремонта, электрики, мастера участков и сварщик. Более десяти лет коммунальной службой руководит начальник Тереза Федюк. Настоящий старожил — дворник Нина Ивановна, которая уже 25 лет следит за порядком у дома на Ожешко, 42.

— Работа у нас есть всегда. Когда погода не позволяет быть на улице, занимаемся техобслуживанием технических помещений. На днях осматривали чердаки и подвалы, закрыты ли они. Во время отопительного сезона следим за тепловыми пунктами, чтобы все работало исправно и люди не остались без тепла, — рассказывает Тереза Федюк.

За день обходят по 15–17 квартир

В день в ЖЭС поступает от 10 до 15 обращений, включая заявки из контакт-центра 115. После 17:00 и до утра запросы принимает аварийная служба.

— На вызовы стараемся реагировать максимально оперативно. В основном просят устранить течь в смесителе или змеевике. Иной раз бабушке нужно лампочку поменять — у нас высокие потолки, и без стремянки не обойдешься, — поясняет Тереза Станиславовна. — Если возникла неполадка, требующая срочного ремонта, например потек стояк, прибываем в течение десяти минут.

В день нашего «дежурства» в ЖЭС поступило 17 заявок. Больше всего жалоб было связано с засором канализации — пять обращений. Трое жильцов попросили помочь в связи с протечкой запорной арматуры или слабым напором воды в кране. В некоторых квартирах внезапно пропал свет. Кто-то хотел посоветоваться со специалистами, так как намерен поменять сантехнику или установить новый электроприбор. На заявках заняты 3 электрика и 6 сантехников, а также 4 мастера участка. Все заявки ЖЭС выполнил.


89 километров теплосетей под землей

Пока другие работники ЖЭС ходили по адресам, мы со старшим мастером Дмитрием Дмитрусенко отправились в небольшое белое здание без окон во дворе дома на улице Василька — центральный тепловой пункт 2-22. Сегодня здесь меняют устаревшую модель прибора автоматического регулирования на более современную. К слову, по территории ЖЭС проходит около 89 км труб для отопления и водоснабжения. За сетями коммунальщики следят постоянно, но жители все равно часто жалуются, что в доме холодно.

— По нормативу в жилых помещениях температура должна быть от 18 до 21 градусов. Плюс 18 градусов — не очень комфортная температура, поэтому, если есть возможность, мы всегда стараемся ее повысить. Но тут не угадаешь: иногда приходишь делать замеры, а люди специально квартиру вымораживают. Однажды жительница на Карбышева жаловалась на холод, в шубе по дому ходила, хотя по замерам там было 23 градуса, — рассказывает Дмитрий.

Забавных случаев, говорит Дмитрий, хватает. Недавно в квартире залило стены, но источник течи никак не могли найти. Тогда решили оставить на дежурство практиканта. Три дня ничего не текло, а когда практикант ушел, стены снова намокли. Оказалось, что одиннадцатилетний ребенок распылителем для цветов специально брызгал на стены.

Жалуются на холод и... жару

Вернувшись в ЖЭС, встречаем у кабинета начальника несколько женщин — они пришли на прием к начальнику. Одна из них рассказала, что их дом на Городничанской «очень холодный». Соленья можно ставить у стены, там они точно не испортятся. Хозяйка ходит по квартире в платке. Однако за отопление платит 28 рублей — на 3 рубля больше, чем ее сын, у которого квартира на 20 квадратных метров больше. Сошлись на том, что коммунальщики придут к ней в субботу.

Женщина из дома на Виленской, 1, где находится загс, наоборот, жаловалась, что у нее жарко. Зимой на ночь открывает форточки, тогда как ее соседка по этажу замерзает.

— Это наши глаза и уши. Далеко не все приходят жаловаться, — отмечает Тереза Федюк.

Следят за чистотой фасадов и урнами

Главная особенность обслуживания исторического центра — нужно постоянно поддерживать порядок и чистоту. Взять фасады домов вдоль улиц с оживленным движением — Кирова, Социалистическая, Ожешко и Ленина: весной их надо отмыть от грязи и брызг, а после подкрасить. Повышенное внимание уделяется чистоте улиц. Если мусорная урна переполнена, немедленно сообщают в САХ.

Смотрят за тем, чтобы на фасады не вывешивались антенны и кондиционеры. В последние годы актуальной стала проблема рекламных щитов, которые прикрепляют к фонарям или дорожным знакам. По правилам такие элементы наружной рекламы должны находиться рядом с фирмой.


 
Теги: Гродно
 
 
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