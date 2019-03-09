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У жителей России новое национальное хобби: покупка акций

10.03.2019 12:50 — Разное | Партизан  
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В 2018 году сумма средств, размещенных гражданами РФ на фондовом рынке, выросла в 2 раза и превысила 2,4 трлн. рублей. А число частных клиентов на Московской бирже увеличилось почти до 2 млн.

По данным НАУФОР, только на брокерские счета, без учета индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), в 2018 году поступил 1 трлн. рублей, в результате чего сумма средств у брокеров достигла 1,5 трлн. рублей. А на счета индивидуального доверительного управления поступило около 200 млрд. рублей, что удвоило стоимость данных активов. На счета ИСС было вложено 80 млрд. рублей, и на них оказалось 120 млрд. рублей.

В 2018 году число частных клиентов на Московской бирже превысило 2 млн. человек. А в 2018 году количество брокерских счетов ИИС на бирже удвоилось и достигло 598 тыс. Было открыто 83 тыс. счетов ИИС доверительного управления. Интерес к подобным счетам не случаен: они позволяют получать налоговые вычеты со средств, направляемых на инвестирование.

В текущем году приток клиентов продолжается. Как сообщила Московская биржа, число частных инвесторов в начале года превысило 2 млн. человек, а количество брокерских ИСС на 31 января составило уже 636,6 тыс.

При этом количество активных клиентов, которые совершают более одной сделки в течение месяца, составляет около десятой части от всех счетов. В 2018 году число частных инвесторов на Московской бирже выросло на 710 тыс. человек, а количество активных клиентов — на 64,7 тыс. человек. Больше всего брокерских счетов физических лиц открыли Тинькофф-банк (285,8 тыс.) и Сбербанк (284,3 тыс.).


Граждане России проявляют интерес к самым разным ценным бумагам. Оборот на рынке акций, долговых расписок и паев на Московской бирже в 2018 году достиг 10,8 трлн. рублей, то есть увеличился на 18%. Оборот на срочном рынке увеличился на 5,6% и достиг 8,9 трлн. рублей. А оборот на рынке облигаций снизился на 6,9%, но остался довольно высоким: 10,2 трлн. рублей.

Бум на рынке акций среди населения, вероятно, будет продолжаться еще некоторое время. С одной стороны, в настоящее время акции российских компаний недооценены, поэтому их покупка может принести со временем хорошую прибыль. Но, с другой стороны, на мировую экономику надвигается глобальный кризис, в результате которого многие акции подешевеют. Особые неприятности грозят ценным бумагам эмитентов с низшим инвестиционным рейтингом (см. «Снижение рейтинга инвестиционных облигаций приведет к глобальному кризису»).




 
 
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В 2018 году сумма средств, размещенных гражданами РФ на фондовом рынке, выросла в 2 раза и превысила 2,4 трлн. рублей. А число частных клиентов на Московской бирже...
 
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