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Бразильские футболисты потеряли сознание после того, как в тренировочное поле ударила молния

10.03.2019 12:47 — Разное | Партизан  
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Футболисты бразильского клуба "Насьональ де Сан-Домингуш" упали на газон и потеряли сознание после того, как во время тренировки в поле ударила молния. Происшествие случилось 8 марта.

Об этом сообщает sport-express.ru со ссылкой на Globo. Единственный футболист, который не пострадал, — Элтон Боржес. Он находился за пределами газона. Элтон признался, что очень испугался, так как подумал, что его партнеры погибли. 

Три футболиста были госпитализированы. На данный момент все они выписаны из больницы. 

"Насьональ де Сан-Домингуш" выступает в одном из региональных турниров штата Сеара.

 
 
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Футболисты бразильского клуба "Насьональ де Сан-Домингуш" упали на газон и потеряли сознание после того, как во время тренировки в поле ударила молния....
 
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