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Бразильские футболисты потеряли сознание после того, как в тренировочное поле ударила молния
Футболисты бразильского клуба "Насьональ де Сан-Домингуш" упали на газон и потеряли сознание после того, как во время тренировки в поле ударила молния. Происшествие случилось 8 марта.
Об этом сообщает
Три футболиста были госпитализированы. На данный момент все они выписаны из больницы.
"Насьональ де Сан-Домингуш" выступает в одном из региональных турниров штата Сеара.
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Футболисты бразильского клуба "Насьональ де Сан-Домингуш" упали на газон и потеряли сознание после того, как во время тренировки в поле ударила молния....
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