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В США прокомментировали мину в багаже у дипломата

10.03.2019 12:33 — Разное | Партизан  
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В диппредставительстве заявили, что мина не представляла опасности и ситуация урегулирована.



Представитель посольства США в России заявил, что мина, обнаруженная российскими таможенниками в багаже сотрудника американского посольства, не представляла какой-либо опасности. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает Интерфакс.

Отмечается, что "ситуация была урегулирована и человеку было разрешено покинуть Россию после того, как власти изъяли предмет из его багажа".

"Нам известно о вчерашнем инциденте в московском аэропорту Шереметьево с участием лица из посольства США. Ситуация была урегулирована, и ему было позволено покинуть Россию после того, как объект был изъят из его багажа. Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было", - заявила пресс-секретарь посольства США Андреа Калан.

Напомним, в Шереметьево в субботу утром у сотрудника американского посольства в Москве бнаружили мину со взрывателем и без взрывчатого вещества, но с его следами внутри корпуса.


В министерстве сообщили, что сотрудник посольства покидал Россию по окончании командировки и утверждал, что приобрел пустую мину "для личной коллекции". Поскольку он опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк, но без мины, отметили в российском ведомстве.


 
 
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В диппредставительстве заявили, что мина не представляла опасности и ситуация урегулирована.
 
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