В США прокомментировали мину в багаже у дипломата









Интерфакс . Представитель посольства США в России заявил, что мина, обнаруженная российскими таможенниками в багаже сотрудника американского посольства, не представляла какой-либо опасности. Об этом в воскресенье, 10 марта, сообщает





Отмечается, что "ситуация была урегулирована и человеку было разрешено покинуть Россию после того, как власти изъяли предмет из его багажа".





"Нам известно о вчерашнем инциденте в московском аэропорту Шереметьево с участием лица из посольства США. Ситуация была урегулирована, и ему было позволено покинуть Россию после того, как объект был изъят из его багажа. Никакой угрозы ни одному из пассажиров не было", - заявила пресс-секретарь посольства США Андреа Калан.





Напомним, в Шереметьево в субботу утром у сотрудника американского посольства в Москве бнаружили мину со взрывателем и без взрывчатого вещества, но с его следами внутри корпуса.









В министерстве сообщили, что сотрудник посольства покидал Россию по окончании командировки и утверждал, что приобрел пустую мину "для личной коллекции". Поскольку он опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк, но без мины, отметили в российском ведомстве.



