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Александр Лукашенко назвал Владимира Этуша удивительным человеком

10.03.2019 12:32 — Разное | Партизан  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Владимира Этуша.

В телеграмме отмечается, что Владимир Этуш «прожил долгую, насыщенную яркими событиями жизнь» и оставил особенный след в истории советской и российской культуры. Артист заслужил искреннюю любовь зрителей, в Беларуси его творчество «хорошо знают и высоко ценят», говорится в телеграмме.

«Он был удивительным человеком, обладавшим великим талантом и внутренним достоинством», — написал в соболезновании президент Беларуси.


«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Напомним, Владимир Этуш скончался 9 марта 2019 года. Ему было 96 лет. Актеру стало плохо в пятницу, 8 марта. Его госпитализировали в одну из московских клиник. Все это время Владимир Этуш был без сознания. Спустя несколько часов наступила смерть.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Владимира Этуша.
 
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