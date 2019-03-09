Александр Лукашенко назвал Владимира Этуша удивительным человеком

В телеграмме отмечается, что Владимир Этуш «прожил долгую, насыщенную яркими событиями жизнь» и оставил особенный след в истории советской и российской культуры. Артист заслужил искреннюю любовь зрителей, в Беларуси его творчество «хорошо знают и высоко ценят», говорится в телеграмме.

«Он был удивительным человеком, обладавшим великим талантом и внутренним достоинством», — написал в соболезновании президент Беларуси.









«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах», — подчеркнул Александр Лукашенко.





Напомним, Владимир Этуш скончался 9 марта 2019 года. Ему было 96 лет. Актеру стало плохо в пятницу, 8 марта. Его госпитализировали в одну из московских клиник. Все это время Владимир Этуш был без сознания. Спустя несколько часов наступила смерть.