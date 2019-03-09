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В Бресте не знают, что делать с еврейскими надгробиями – и возят их с места на место
На клич в социальных сетях с просьбой помочь рассортировать мацевы – еврейские надгробия – откликнулись неравнодушные граждане.
Мацевы оказались ненужными Брестской крепости, где пролежали последние 15 лет. Кадр из видеорепортажа «Белсата»
«Сегодня мы все приехали ператасовывать эти мацевы. Чтобы сразу было видно, какие можно вывозить, какие целы. Также убираем мусор. Чтобы можно было потом быстро вывезти на машине», – говорит один из волонтеров, журналист Максим Хлебец, передает
Речь идет о мацевах с бывших еврейских кладбищ, уничтоженных во время войны. Последние 15 лет плиты хранились в каземате Брестской крепости, однако сейчас там решили сделать музей. Еврейское же наследие ни городу, ни крепости оказалось ненужным.
«Те евреи, что были на тех кладбищах, они строили этот город. Сегодня весь центр застроен представителями тех, кто здесь умер или погиб в гетто. Поэтому еврейская община сделала больше, чем могла для города Бреста», – говорит Регина Симоненко из Брестского еврейского объединения «Бриск».
В качестве решения возникшей проблемы еврейская община предлагает создать лапидарий – экспозицию из надгробий. Однако и здесь приходится сталкиваться с равнодушием общества, отсутствием финансирования и банального желания властей поспособствовать восстановлению истории.
Еврейская община столкнулась с равнодушием местных властей к истории города. Теперь ей помогают волонтеры. Кадр из видеорепортажа «Белсата»
«Разработан эскизный проект лапидария, требующий утверждения. Но с этим утверждением мы уже больше года никак не можем закончить этот вопрос», – добавляет Регина Симоненко.
А потому и приходится пока просто перевозить плиты с места на место, не зная об их дальнейшей судьбе.
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На клич в социальных сетях с просьбой помочь рассортировать мацевы – еврейские надгробия – откликнулись неравнодушные граждане.
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