В Бресте не знают, что делать с еврейскими надгробиями – и возят их с места на место

Мацевы оказались ненужными Брестской крепости, где пролежали последние 15 лет. Кадр из видеорепортажа «Белсата»

«Сегодня мы все приехали ператасовывать эти мацевы. Чтобы сразу было видно, какие можно вывозить, какие целы. Также убираем мусор. Чтобы можно было потом быстро вывезти на машине», – говорит один из волонтеров, журналист Максим Хлебец, передает

Речь идет о мацевах с бывших еврейских кладбищ, уничтоженных во время войны. Последние 15 лет плиты хранились в каземате Брестской крепости, однако сейчас там решили сделать музей. Еврейское же наследие ни городу, ни крепости оказалось ненужным.









«Те евреи, что были на тех кладбищах, они строили этот город. Сегодня весь центр застроен представителями тех, кто здесь умер или погиб в гетто. Поэтому еврейская община сделала больше, чем могла для города Бреста», – говорит Регина Симоненко из Брестского еврейского объединения «Бриск».





В качестве решения возникшей проблемы еврейская община предлагает создать лапидарий – экспозицию из надгробий. Однако и здесь приходится сталкиваться с равнодушием общества, отсутствием финансирования и банального желания властей поспособствовать восстановлению истории.